Президентът на Кипър с надежда: Разделението скоро ще приключи

Организацията на обединените нации вероятно ще предприеме нови усилия за разрешаване на десетилетното разделение на Кипър преди изтичането на мандата на генералния секретар Антонио Гутереш в края на годината, заяви президентът на Кипър Никос Христодулидес, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Reuters. В интервю във вторник вечерта за кипърския канал Alpha TV, Христодулидес заяви, че е бил информиран, че Гутерeш е бил окуражен от разговорите, които е провел с турския президент Тайип Ердоган през март.

„Може би сме близо до развития, които могат да доведат до мирен план“, каза той.

Разделението в Кипър

Кипър беше разделен през 1974 г., след като Турция нахлу в части от северната част на острова след подкрепен от Гърция преврат. Семената на разделението бяха посяти малко след обявяването на независимостта от Великобритания през 1960 г., когато администрация, състояща се от кипърски гърци и кипърски турци, се разпадна на фона на насилие.

Последните смислени преговори за Кипър се провалиха през 2017 г. на фона на разногласия относно това дали Турция трябва да има роля в бъдещ федерален Кипър с два самоуправляващи се региона, свързани от силно централно правителство.

През 2004 г. кипърските гърци отхвърлиха мирния план на ООН, заявявайки, че той не разглежда опасенията за сигурността и дългосрочната жизнеспособност на предложената обединена държава, нито имуществените права на десетки хиляди вътрешно разселени лица.

Кипърските турци в окупираната от турците северна част на острова приеха предложението.