Битката е обречена кауза: Деми Мур за изкуствения интелект в киното

Холивудската актриса Деми Мур призова филмовата индустрия да намери начини да работи с изкуствения интелект, но и да се предпази от него, вместо да води обречена битка, предаде Ройтерс. Тя говори на пресконференция в Кан, където започна кинофестивалът тази вечер. "Изкуственият интелект вече е тук. И да се борим с него означава в известен смисъл да водим битка, която ще загубим. Затова да намерим начини, за да работим с него, е по-целесъобразният път, по който да поемем", каза Мур, която е член на журито на кинофорума.

Американската актриса, която получи първата си номинация за "Оскар" за филма на ужасите "Веществото" след премиерата му в Кан през 2024 г., се завръща на фестивала тази година като член на журито. „Правим ли достатъчно, за да се предпазим? Не знам", добави тя пред журналистите. "И затова съм склонна да кажа, че вероятно не."

Фестивалът не допуска генеративен изкуствен интелект в конкурсната програма, но дискусията за ролята на тази технология в кинопроизводството се превърна в доминираща тема на форума, който се позиционира като пазител на това, което се счита за кино, отбелязва Ройтерс.

Пак Чан-ук, първият корейски режисьор, оглавил журито в Кан, разказа как родината му се е превърнала в сила в киноиндустрията, откакто през 2004 г. той представи трилъра си "Oldboy" на фестивала.

"Корея вече не е в периферията на световната киноиндустрия", каза той на пресконференцията чрез преводач. "Причината не е само в това, че корейското кино се представи много добре и се наложи в центъра на индустрията. Причината е, че самият център на световната филмова индустрия се разшири", каза Пак Чан-ук, цитиран от Ройтерс.

Според него това е дало възможност да избран за председател на журито на тазгодишното 79-о издание на фестивала в Кан. Той припомни, че е обещал да не бъде пристрастен към корейския филм "Надежда" (Hope) на На Хон-джин.

В края на двуседмичния фестивал, на 23 май, журито, председателствано от Пак Чан-ук, ще избере носителя на наградата „Златна палма” сред 22-те филма в конкурсната програма, пише БТА.