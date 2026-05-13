Сърбия, която се слави с приятелски отношения с Москва за първи път се включва в съвместно учение на НАТО, научаваме от материал на хърватската медия "Индекс". Учението започна тази седмица в базата "Юг" и полигона "Боровац" край сръбския град Буяновац и ще продължи до 23 май. Около 600 военнослужещи от сръбската армия и въоръжените сили на Италия, Румъния и Турция участват в учението.

То носи заглавието „НАТО-Сърбия“, а военни плановици и наблюдатели присъстват от няколко държави, включително САЩ, Великобритания, Германия, Франция и Черна гора.

Целта на учението

Това е тактическо учение, целящо подобряване на сътрудничеството и обмена на опит между членовете на сръбската армия и въоръжените сили на държавите-членки на НАТО, се казва в съобщение на Министерството на отбраната.

По време на двуседмичните полеви дейности се практикуват тактики, техники и процедури, използвани в мироопазващи операции, включително обезопасяване на бази, работа на контролно-пропускателни пунктове, контрол на масови събирания и бойни операции в градски райони.

Подарък за руското разузнаване или предателство към Путин

Сърбия има своя доктрина "Сръбски свят", която създава рискове за стабилността на Балканите и която е определяна като аналогична на "Руски свят".

Същевременно, макар и кандидат-член на ЕС, според последните доклади тя е не просто в стагнация, а в регрес и все още е считана и определяна за държава в орбитата на Москва, но и на Китай. В този смисъл с това участие Сърбия изглежда като "Троянски кон" в учението на НАТО, но и като своеобразно предателство към руския диктатор Владимир Путин.