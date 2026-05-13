Кабинетът "Радев" взе властта:

Подарък за руското разузнаване или предателство към Путин: Сърбия се включва в учение на НАТО

13 май 2026, 10:02 часа 541 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Подарък за руското разузнаване или предателство към Путин: Сърбия се включва в учение на НАТО

Сърбия, която се слави с приятелски отношения с Москва за първи път се включва в съвместно учение на НАТО, научаваме от материал на хърватската медия "Индекс". Учението започна тази седмица в базата "Юг" и полигона "Боровац" край сръбския град Буяновац и ще продължи до 23 май. Около 600 военнослужещи от сръбската армия и въоръжените сили на Италия, Румъния и Турция участват в учението.

То носи заглавието „НАТО-Сърбия“, а военни плановици и наблюдатели присъстват от няколко държави, включително САЩ, Великобритания, Германия, Франция и Черна гора.

Целта на учението

Това е тактическо учение, целящо подобряване на сътрудничеството и обмена на опит между членовете на сръбската армия и въоръжените сили на държавите-членки на НАТО, се казва в съобщение на Министерството на отбраната.

По време на двуседмичните полеви дейности се практикуват тактики, техники и процедури, използвани в мироопазващи операции, включително обезопасяване на бази, работа на контролно-пропускателни пунктове, контрол на масови събирания и бойни операции в градски райони.

Подарък за руското разузнаване или предателство към Путин

Сърбия има своя доктрина "Сръбски свят", която създава рискове за стабилността на Балканите и която е определяна като аналогична на "Руски свят".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Същевременно, макар и кандидат-член на ЕС, според последните доклади тя е не просто в стагнация, а в регрес и все още е считана и определяна за държава в орбитата на Москва, но и на Китай. В този смисъл с това участие Сърбия изглежда като "Троянски кон" в учението на НАТО, но и като своеобразно предателство към руския диктатор Владимир Путин. ОЩЕ: "Те не са тук за да пазят европейците": Войниците на САЩ в Европа - къде и колко са, кои си тръгват

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НАТО Владимир Путин Сърбия Александър Вучич военно учение руско разузнаване
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес