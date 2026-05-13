Фотоизложба "Вече съм вкъщи": Ключът към спасяването на живот е във вас (СНИМКИ)

Изложбата "Вече съм вкъщи" е част от Инициативата "безДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!" и представя 24 портрета на кучета, както и 12 истории на хора, които вече са осиновили животинки, и на техните нови домашни любимци. Това каза Десислава Желязкова, заместник-кмет на Столична община в направление "Спорт и младежки дейности", по време на откриването на фотоизложбата в градинка "Кристал" в София. Целта на инициативата е да насърчава осиновяването, а в рамките ѝ има осиновени над 120 животинки, добави Желязкова.

Снимка: Столична община/Facebook, фотограф: Георги Петков

Тя обясни, че сред основните дейности на инициативата е поставянето на плакати, на които има снимки на животинки и QR код, чрез който може да се осинови конкретно животно. Плакатите се поставят кампанийно в София върху публична инфраструктура, като сгради на детски градини, училища и болници.

Осиновените животни са същите като купените, а чрез осиновяването ще извършите и добро дело - ще спасите животно от улицата, като ще получите неговата любов, заяви зам.-кметът. Всеки трябва да си дава сметка каква голяма отговорност е осиновяването и трябва да се взема предвид, че това е дългосрочно решение, коментира Желязкова.

За четириногите приятели

Има три приюта на територията на Столична община, където 1200 кучета чакат своите собственици, каза и.д. директор на Общинското предприятие "Екоравновесие" Дойчин Неновски. Надяваме се тази изложба да даде популярност на това да се осиновяват кучета и да насърчим по-отговорно отношение към тях, посочи той.

Неновски подчерта, че приютите трябва да са място, където животните да бъдат настанявани само временно, докато срещнат своя собственик. Той каза още, че осиновените животинки могат да бъдат точно толкова добри, колкото и купените, които са предпочитани от повечето хора.

Безстопанствените кучета имат много благ и добър характер, те са оцелели в много неблагоприятни условия и са благодарни, когато намерят любящ стопанин, посочи още Дойчин Неновски.

За присъстващите и техните четириноги приятели имаше организирани обучителни игри. Направили сме трасе с три части - упражнение "седни", игра за пренасяне на тенис топки и колчета за "сто интервала", чрез които се симулира пресичане на улицата, каза Георги Димитров от клуб за обучение на кучета "АА Training". През трасето трябва да преминат стопаните заедно с косматите си приятели. Целта е животните и стопаните да научат нещо ново и да се забавляват, обясни Димитров. Той посочи, че комуникацията и времето заедно са много важни за кучетата и техните стопани.

Фотоизложбата е организирана от Столичната община и Общинското предприятие "Екоравновесие", като ще може да бъде разгледана още две седмици. Проектът се реализира от дирекция "Спорт и младежки дейности" на Столична община, Общинско предприятие "Екоравновесие", Сдружение "Бандата на 1500-те" и фотографския проект "Етюд-и-те на София", пише БТА.