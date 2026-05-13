13 май 2026, 10:22 часа
Снимка: Getty Images / Guliver
"Амалипе": Ранните раждания намаляват, това не е традиция сред ромите

Тенденцията за ранните раждания намалява, сочат данни на Министерството на труда и социалната политика. Според най-новата статистика те са 3000 годишно на фона на 20 000 преди няколко години. Статистиката обаче винаги ще е притеснителна, защото става въпрос за детски съдби.

Това коментира Теодора Крумова, програмен директор на Център "Амалипе".

Според нея проблем продължават да бъдат и ранните бременности, завършващи с аборт, като това не важи само за ромската общност.

По думите й най-разпространени ранните бракове са в Сливенско, Ямболско, Бургаско, Североизточна и Източна България като цяло.

Тя заяви, че от центъра не приемат твърдението, че става въпрос за традиция. Това е особеност на едно консервативно патриархално общество, но промяната е възможна, смята Крумова.

Ромските младежи нямат свободата на опознаване на останалите

От "Амалипе" засичат и друга тенденция – докато преди години основно родителите са инициирали семейните съжителства, днес все повече родители, излизайки и работейки в чужбина, променят нагласите си и сега в много по-голяма степен младежите са двигатели на този процес, предаде БНР.

"На тази възраст всички се влюбват, но ако младежите от мнозинството могат да излизат, да се виждат, при ромските младежи на това не се гледа с добро око от общността и когато се влюбят, е много трудно да разберат, че трябва да изчакат. Така се стига до съжителството като възможност да бъдат с човека, когото на този етап си мислят, че обичат", поясни Крумова.

Център "Амалипе" ще награди победителите в ученическия конкурс "Бракът може да изчака, образованието – не". Участвали са над 250 души в три категории - есе, видеоизображение и графично изображение. Част от включилите се в конкурса имат лични истории с ранен брак и прекъсването на образованието.

Десислава Любомирова
