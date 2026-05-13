Путин вече не ги радва: Рекорден спад на индекса на щастието в Русия

В Русия бе регистрирано 15-годишно дъно на „индекса на щастие“. Показателят, изчислен от Всеруския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ), е бил 52 пункта през април 2026 г., 56 през март, 73 през април 2025 г., а предишното най-ниско ниво е било 41 през септември 2011 г. Индексът се основава на отговорите на респондентите на въпроса „В живота се случва всичко: И добро и лош, но, като цяло, щастливи ли сте или не?“. Възможните отговори са били: „определено да“, „по-скоро да“ и „по-скоро не“, „определено не“.

Руснаците все по-тревожни и в депресия, властите с неадекватно обяснение

Резултатите

До края на април 2026 г. 74% от анкетираните са отговорили с „да“, а 22% са отговорили с „не“. През март разликата е била 56 процентни пункта (+4 процентни пункта). Делът на тези, които са заявили, че определено са щастливи, също е намалял през месеца (-2 процентни пункта). През септември 2011 г. две трети от анкетираните са отговорили утвърдително, докато 25% са заявили, че са нещастни.

От началото на войната в Украйна индексът на щастието се е движил между 58 и 73 пункта (достигайки пик през март 2023 г.) и е спаднал едва до 55 през февруари 2026 г. Песимизмът на руснаците нараства на фона на продължаващата война „без ясен край“, нарастващата данъчна тежест и влошаващата се икономическа ситуация, отбеляза Денис Волков, ръководител на Центъра „Левада“.

Икономически кризи

Ръководителят на ВЦИОМ Валери Фьодоров коментира, че колебанията в нивата на щастие обикновено се случват по време на икономически кризи. Според него руснаците се смятат за щастливи, когато са налице три основни фактора: здраве, минимален доход и семейство. „Най-малко щастливи са тези, които са по-ангажирани с политическия дневен ред, четат/гледат опозиционни публикации и са недоволни от работата на [Владимир] Путин. Тази група има най-високо ниво на нещастие“, отбеляза той.

Грешен път

На фона на спадаща икономика, засилващи се държавни репресии и липса на надежда за бърз край на войната, анализаторите на Левада Център регистрираха рекордно висок дял руснаци, които смятат, че страната е „на грешен път“ от началото на „СВО“. През април 28% от руснаците заявиха, че страната е на „грешен“ път (с 8 процентни пункта повече от края на миналата година и почти двойно повече от преди две години). Освен това в руското общество нарастват нивата на тревожността и психозата. 42% от гражданите съобщават за симптоми на депресия, а продажбите на антидепресанти чупят многогодишни рекорди.

