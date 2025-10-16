Неочакван завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо долара неочаквано пое надолу, след възхода от вчера, когато премина нивото от 1,16 към американската валута. Спадът от миналата седмица пък бе невиждан от около два месеца, от началото на август. А през септември еврото беше достигнало високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1656 долара или над курса от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 16 октомври /валутен калкулатор/

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1622 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 9 октомври, когато беше на ниво 1,1549 спрямо долара.

Още: Обрат в курса на еврото, премина важна граница

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1879 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.