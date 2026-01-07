Неочакван завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар се повишава леко тази сутрин, но след като европейската валута отново падна под нивото от 1,17 към американската. Промяната в курса на еврото от началото на седмицата се дължеше най-вече на засилването на щатския долар след атаката на САЩ във Венецуела. От 1 януари вече и България е член на общия европейски валутен съюз.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1697 долара или под нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1707 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 10 декември 2025, когато беше на ниво 1,1624 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.