Какво всъщност би се случило, ако Слънцето започне да потъмнява?

Учените разкриха какви биха били реалните последици, ако яркостта на Слънцето намалява с 1% годишно и с 5% за 20 години. Макар числата да изглеждат малки, учените предупреждават, че в реалния свят подобни промени биха били смъртоносни за човечеството. Това се съобщава изданието DailyMail.

Потъмняване на Слънцето - до какво би довело

„Дори ако някои организми могат да оцелеят под земята, човечеството ще умре много по-бързо - главно поради паника и социален колапс“, обяснява ученият Дейвид Стивънсън от Калифорнийския технологичен институт.

Слънцето осигурява на Земята приблизително 1365 вата енергия на квадратен метър и всяко намаляване на този поток би могло да наруши деликатния баланс. Ако яркостта му намалее, Земята ще започне бързо да се охлажда.

Според Луси Грийн от Университетския колеж в Лондон, Слънцето естествено променя активността си в рамките на 11-годишен цикъл, но тези промени са толкова малки, че почти нямат ефект върху климата. В миналото, например, по време на минимума на Маундър (1645–1715), спад в слънчевата активност само с 0,22% е причинил Малката ледникова епоха в Европа.

Възможни катастрофални последици

Ако яркостта на Слънцето намалее дори с 1%, глобалният климат ще се промени драстично и необратимо: намаляване на температурата с 0,6 градуса (начало на масови неуспехи на реколтата в Европа; намаляване на температурата с 2 градуса (глобален глад, който може да унищожи милиарди хора): намаляване с 6 градуса (нов ледников период, ледниците ще покрият голяма част от Северното полукълбо).

При евентуално пълно изчезване на Слънцето температурата ще падне до –73°C за една година и до –240°C за милиони години. Проучванията показват, че дори спад на температурата само с 1,8°C би намалил производството на ключови култури (пшеница, царевица, соя, ориз) с 11%. Смята се, че гладът би отнел 5,3 милиарда живота за две години.

Възможен ли е подобен сценарий?

Учените уверяват, че Слънцето физически не може да се охлади толкова бързо. Дори ако ядрото му напълно спре да произвежда енергия, яркостта му ще намалее само с 1% за милион години.

Професор Майкъл Локууд от Университета в Рединг отбелязва, че колосалната маса на Слънцето действа като „топлинен акумулатор“, който не може да се охлади бързо.

В действителност, естествените вариации в яркостта на Слънцето са само 0,1–0,25% – недостатъчни, за да причинят глобална катастрофа. Така че драматичният сценарий за „моментална ледникова епоха“ засега се изключва. Учените ни уверяват, че подобно развитие е невъзможно.

