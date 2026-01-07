Нова година, нова валута: Първи пенсии в евро

За първи път след влизането на България в еврозоната от 1 януари пенсионерите ще получат пенсиите си в евро. От Националния осигурителен институт информираха, че изплащането на пенсиите за януари чрез пощенските станции ще започне днес (7 януари) и ще завърши на 20 януари (вторник), предаде БНР. Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени днес.

Още: НОИ ще предлага информация за пенсиите в единен портал

Затваряме стара глава и отваряме нова в паричната политика

Снимка: iStock

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през първия месец на годината е 15 януари (четвъртък), допълниха още от Националния осигурителен институт.

Оттам припомниха, че с последните преводи за 2025-а година институтът символично затвори една глава, в която левът ни служеше повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи.

Още: Как първите заплати и пенсии в евро ще се отразят на търговията: Мнение от бранша

А от 1 януари 2026 г. страната ни, като пълноправен член на европейското семейство, пое по нов път с въвеждането на еврото.

От НОИ увериха, че институтът остава ангажиран да гарантира плавен преход и навременност на всички бъдещи плащания. От началото на 2026-а година електронният портал на института осигурява достъп до всички административни и справочни услуги на едно място, което ще облекчи потребителите.

Всички съществуващи до момента отделни справочни електронни услуги са интегрирани в платформата и достъпът до тях се осъществява чрез нея.

Необходимо е само въвеждане на Персонален идентификационен код на НОИ, ПИК на НАП и всички видове Квалифициран електронен подпис. Не се изисква регистрация или въвеждане на допълнителни данни.

Още: Нова година, нови правила: Втората пенсия ще се изчислява по нов метод