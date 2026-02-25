Лайфстайл:

Ранени деца при катастрофа заради рисково изпреварване

25 февруари 2026, 10:20 часа 331 прочитания 0 коментара
Ранени деца при катастрофа заради рисково изпреварване

Катастрофа с пострадали деца стана снощи на пътя между Бургас и село Братово, непосредствено след надлез „Братово“.

По първоначални данни от ОД на МВР – Бургас лек автомобил “БМВ 320D“, управляван от 32-годишен мъж от село Равнец, се движел с несъобразена с мократа пътна настилка скорост. При опит за неправилно изпреварване на движещ се пред него автомобил “Тойота RAV4“, шофиран от 36-годишен мъж от Камено, водачът навлязъл в лентата за насрещно движение.

Още: Кола падна в дере край Хасково, има жертви и ранени

Там той забелязал мотофреза “Мотоблок“, управлявана от 44-годишен мъж. В опит да избегне челен сблъсък, шофьорът на „БМВ“-то рязко се прибрал обратно в своята лента, но ударил изпреварвания автомобил. След сблъсъка двете превозни средства се завъртели на пътното платно и излезли извън него, навлизайки в земеделска нива вляво от пътя.

При инцидента леко са пострадали трима пътници в „БМВ“-то – двете деца на водача, на 8 и 12 години, както и 29-годишна жена. Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Инцидентът стана около около 18.51 часа във вторник.

Още: Петгодишно дете загина при катастрофа във Видинско

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа пострадали деца безотговорно изпреварване мокър път
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес