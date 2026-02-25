Човек на Пеевски изкара 30 минути като депутат на Доган и напусна

Едис Даудов остана по-малко от половин час като част от парламентарната група на "Алианса за права и свободи", преди да обяви, че ще бъде независим народен представител. 38-годишният политик положи клетва в 51-ото Народно събрание, след като Хасан Адемов напусна парламента, за да поеме поста служебен министър на труда и социалната политика в кабинета на Андрей Гюров. Освободеното място бе заето от Даудов, който в изборите през 2024 г. бе четвърти в листата на АПС в Разград след Адемов.

Даудов не е ново лице в парламента - за кратко бе депутат и в 50-ото Народно събрание като представител на тогава все още единното ДПС. Още: "Изнервеният Пеевски е превърнал хотел "Берлин" в бункер и привиква магистрати" (ВИДЕО)

"Независим"

Малко след като се закле, Даудов изчака края на декларациите на парламентарните групи, а председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило негово заявление да напусне групата и да бъде обявен за независим депутат. Така в оставащите дни до края на мандата АПС ще разполага с 14 народни представители, а независимите в парламента стават шестима.

Още при вота през 2024 г. формацията спечели два мандата в Разградския район, като водач на листата бе Ахмед Доган. След отказа му да влезе в парламента мястото бе заето от Хасан Адемов. Още: Владислав Панев: "Изнася ли се Пеевски? Велико Желев е купил "Слънчев ден" от него"

Човек на Пеевски

Името на Даудов обаче вече бе свързвано с вътрешнопартийните процеси в ДПС. През май 2025 г., в разгара на разцеплението, лидерът на "ДПС - Новото начало", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, Делян Пеевски публикува снимки от парламентa, с които обяви "старт на стратегията за Ново начало на община Кубрат". На кадрите присъства и Даудов, представен като бивш депутат на ДПС, което подсили спекулациите, че е застанал на страната на Пеевски в конфликта с кръга около Ахмед Доган.

В публикации в групата "ДПС - Ново начало" във Facebook от 15 май 2025 г. се съобщаваше и за преминаване на местни структури от община Кубрат към формацията на Пеевски. Сред обявилите лоялност бе посочен и Даудов. По същото време бившият кмет на Кубрат Алкин Неби също бе сред първите, подкрепили новия политически проект. Още: Гюнер Тахир: Хората на Пеевски обикалят страната, но там вече нямат този ентусиазъм

В края на януари Общинският съвет в Кубрат освободи Неби от поста след решение на общинската избирателна комисия, стъпило на решение на Върховния административен съд за конфликт на интереси след проверка на антикорупционната комисия. Според данни на НОИ той е сред кметовете, дарили заплатата си за декември за коледни добавки към пенсиите.