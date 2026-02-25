7 пъти по-голяма стойност за икономиката: Искат увеличаване на ваучерите за храна

Ваучерите за храна са 7 пъти по-ефективни от други социални разходи на държавата. Тоест, 1 евро, похарчено във ваучери за храна, има 7 пъти по-голяма стойност за икономиката от други социални разходи. Това са данни на експерти, част от дискусия "Общополезни подобрения в системата за ваучери за храна в България".

Икономисти са направили проучване по темата и препоръчват увеличаване на максималния размер на ваучерите за храна до 150 евро на месец за тази година.

Проблемът с размера на ваучерите за храна

Още: КЗК се произнесе за електронните ваучери за храна

Към момента максималният размер на един работещ е 102,26 евро (200 лева) месечно, като сумата бе автоматично превалутирана с влизането на България в еврозоната от 1 януари, посочи Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.

От 2022 г. този размер не е променян.

Освен това по информация на асоциацията България е страната с най-ниска стойност на ваучерите за храна сред държавите в Европейския съюз, в които действат подобни системи.

Според нея в момента потребителите на системата са около 835 000, а прогнозата е те да достигнат 890 000 - 900 000 към края на годината.

Още: Предложение: Ваучерите за храна да скочат със 100 лв. месечно

"Това означава, че най-вероятно тази квота, която е заложена в момента в бюджета от 1,6 млрд. лева, и беше превалутирана в евро, няма да бъде достатъчна да покрие нуждите на всички служители и съответно на техните работодатели, които искат да предоставят ваучери за храна", каза Обущарова.

По думите й когато това се случи, нови потребители не могат да участват, нито настоящите да получат своите оставащи ваучери, предаде БТА.

"Това се е случвало неведнъж назад в годините и означава за последните няколко месеца на годината, точно преди коледните и новогодишните празници, работодателите да се окажат в невъзможност да предоставят ваучери за храна на служителите си, още повече че тази социална придобивка фигурира и в трудовите договори, и се получава много неприятна ситуация и за двете страни", обясни тя.

Нов "таван"

Още: Ваучери от по 100 лв. за храна получиха пенсионирани лекари

В проучването, изготвено от екип икономисти с ръководител д-р Красен Станчев, има и препоръка за увеличение на "тавана" на 200 евро за 2027 г. или поетапно увеличение в следващите години.

Според Обущарова тази препоръка е направена въз основа на покупателната способност на предоставяната сума през последните години и инфлацията при храните. Наблюдението на икономистите е за значително намаление на квотата като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) през последните години.

Източник: БГНЕС

Ако в началото на създаването на системата за ваучери за храна през 2004 година квотата се е равнявала на около 1% от БВП, то към днешна дата според изчисленията тя се равнява на 0,68% от БВП, което е значително понижение. Това показва и нейната намаляваща покупателна способност и въобще тежест в социалната политика на държавата, коментира Обущарова. За да бъде адекватна на настоящите нужди и да се равнява на около 1% от БВП, квотата според икономистите трябва да бъде около 1,2 млрд. евро за 2026 г.

7 пъти по-голяма стойност за икономиката

Обущарова акцентира върху интересно заключение от проучването, което е че ваучерите за храна са 7 пъти по-ефективни от други социални разходи на държавата. Това означава, че 1 евро, похарчено във ваучери за храна, има 7 пъти по-голяма стойност за икономиката от други социални разходи.

Причината е, че ваучерите за храна се ползват само в България, само за храна и хранителни продукти, имат определена валидност и се връщат в икономиката почти веднага. Те подпомагат местното потребление, затова техният ефект е толкова силен, каза още Обущарова.

Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България смята, че премахването на квотата, която съществува само у нас от страните в Европейския съюз, е възможност за подобряване на системата. Друга възможност е да се разшири социалната придобивка с предлагане на различни видове ваучери, каквито има в други страни, например за почивка, за детски градини, за здравни услуги и т.н.

Важен момент е, че от средата на 2024 г. ваучерите за храна у нас са дигитализирани. Именно това е улеснило много превалутирането на стойността им от 1 януари с членството на България в еврозоната и процесът е протекъл гладко. Не сме имали никакви сигнали или данни за проблеми от страна на потребителите, каза главният секретар на асоциацията.

Ваучерите за храна по Наредба №11 на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, по която се дават във връзка със специфични условия на труд, все още са на хартия, а издадените през миналата година – и в лева. Те са валидни до срока, отпечатан на тях, а превалутирането се извършва на каса при използване.