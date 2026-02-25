Любопитно:

Срещи с проф. д-р Хасан Арифоглу в София представят съвременните възможности за лечение на очни състояния в чужбина

25 февруари 2026, 10:30 часа 508 прочитания 0 коментара
Срещи с проф. д-р Хасан Арифоглу в София представят съвременните възможности за лечение на очни състояния в чужбина

На 6-ти и 7-ми март 2026 г. в София ще се проведат информационни срещи с проф. Хасан Арифоглу - офталмолог с над 15 години международен професионален опит. Срещите се организират от Медикъл Караджъ и са насочени към хора, които обмислят или активно търсят лечение на очни заболявания в чужбина.

6–7 март 2026 г. – гр. София

Проф. Арифоглу работи както с възрастни, така и с деца. В професионалната му биография се открояват допълнителни обучения в University of Chicago, както и активно участие в международни професионални общности, включително Европейското витреоретинално общество.

Той е носител на отличия за принос във витреоретиналната хирургия – високоспециализирано направление в офталмологията, което изисква изключителна прецизност, сериозен клиничен опит и работа със съвременна апаратура.

Какъв е форматът на срещите?

Срещите не включват медицински прегледи.
Тяхната цел е да предоставят:

  • информация за съвременните методи на лечение в международната офталмологична практика
  • яснота относно възможностите за лечение в Турция
  • насоки как протича процесът при организиране на лечение в чужбина.

За кого са подходящи срещите?

Срещите са насочени към хора, които търсят повече яснота относно възможностите за лечение на очни състояния в чужбина, включително при:

  • късогледство, далекогледство и астигматизъм
  • катаракта (перде на окото)
  • глаукома
  • диабетна ретинопатия
  • суха форма на макулна дегенерация
  • страбизъм
  • мързеливо око
  • отлепване на ретината
  • увреда на оптичния нерв
  • кератоконус
  • птоза
  • дупка в макулата
  • лазерна корекция на зрението (PRK, SMILE, LASIK)

Офталмологията е едно от медицинските направления, в които технологичното развитие е изключително динамично. Модерна апаратура, микрохирургични техники и персонализирани подходи при ретинални заболявания разширяват възможностите за лечение и подобряват дългосрочните резултати.

Все повече пациенти търсят не просто решение на конкретен проблем, а цялостна информация за различните терапевтични стратегии, рискове, алтернативи и прогноза.

Информация и записване: 0878 500 730
Организатор: Медикъл Караджъ – съдействие за лечение в чужбина

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Медикъл Караджъ
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес