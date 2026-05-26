Силата се завърна: "Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу" стартира ударно в кината

"Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу" оглави боксофис класацията на Северна Америка, като при дебюта си в киносалоните реализира приходи от 82 милиона щатски долара от продадени билети, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс, като цитираха данни на "Дисни".

След почти седем години далеч от големия екран, новата продукцията от вселената на "Междузвездни войни" привлече солидна, макар и не рекордна, публика по целия свят през изминалия уикенд, отбелязва Асошиейтед прес. Според първоначални оценки на "Дисни" се очаква филмът да реализира приходи от 102 млн. щатски долара на вътрешния пазар и 165 млн. щатски долара по света до края на днешния понеделник, който е неработен и в САЩ.

Продукцията надмина очакванията за първия си уикенд в кината – тя е продължение на спин-оф сериала на "Дисни плюс" "Мандалорецът", но се нарежда в долната част на класацията на премиерите на "Междузвездни войни" от ерата "Дисни", като е по-близо до "Соло: История от "Междузвездни войни", събрал 103 милиона щатски долара за четири дни след премиерата си през 2018 г. "Соло" беше определен като провал, но показателите за "Мандалореца и Грогу" са малко по-различни, отбелязва Асошиейтед прес.

Бюджетът на "Соло: История от Междузвездни войни" бе в размер на около 300 милиона щатски долара, а "Мандалореца и Грогу" е реализиран със значително по-малко средства – 165 милиона щатски долара, без да се отчитат разходите за маркетинг и промоция, показват разпространените данни, цитирани от Асошиейтед прес. И допълва, че са положителни оценките на публиката за новата продукция. Въпреки че критиците имат разнопосочни до отрицателни мнения за филма, зрителите като цяло одобряват продукцията.

В режисирания от Джон Фавро филм Педро Паскал е в главната роля на легендарния мандалорски ловец на глави Дин Джарин, който заедно със зелния си спътник Грогу се впуска в мисия, чиято цел е да се освободи сина на Джаба - Рота Хът, озвучен от Джеръми Алън Уайт.

Брандът "Междузвездни войни" е в преходен период под ръководството на новия екип - Дейв Филони и Линвен Бренан, като по-рано тази година бе обявено, че ръководителката на "Лукасфилм" Катлийн Кенеди, продуцент на "Междузвездни войни: "Мандалореца и Грогу", се оттегля от поста си след 13 години.

Интересът на зрителите

"Зрителите са тези, които диктуват правилата", каза Пол Дергарабедиян, ръководител на отдела за пазарни тенденции в "Комскор" (Comscore). „Смятам, че заради реакцията на публиката и оценките, които получава от родители и деца, този филм ще се задържи на екран за дълго“.

Хорърът "Obsession" на режисьора Къри Баркър постигна добри резултати през втория си уикенд в киносалоните в САЩ и Канада. Продукцията отчита ръст с 30 процента при продажбите на билети, като спечели 22,4 милиона щатски долара от 2655 киносалона. Това нарежда продукцията на второ място в боксфиса на Северна америка.

"Майкъл" се нареди на трето място с 20 милиона щатски долара за тридневния уикенд. Биографичният филм за Майкъл Джексън вече събра 782,4 милиона щатски долара.

Четвъртото място в северноамериканския боксофис е за "Дяволът носи Прада 2" с приходи за миналия уикенд в САЩ и Канада, възлизащи на 12,6 милиона щатски долара, следван от „Овце детективи” с постъпления от 9 милиона щатски долара, пишат от БТА.