САЩ даде ясен знак на македонци и сърби: Коридор 8 е наш стратегически приоритет

Съединените щати определиха развитието на Коридор 8 – транспортната и енергийна връзка между Адриатическо и Черно море – като един от ключовите стратегически проекти в новата си политика към Западните Балкан, пише македонското издание "Рацин", позовавайки се на доклада на Държавния департамент до Конгреса относно политиката на САЩ в региона. С това се дава и ясен знак на Сърбия и Северна Македония, които влагат повече усилия в коридор 10 и китайското карго.

"Администрацията ще работи, за да гарантира, че фирмите в САЩ могат да правят значителни печалби принос към стратегическите инфраструктурни коридори, включително Адриатическо-Йонийския", се посочва още в доклада.

Съпреничеството между Коридор 10 и Коридор 8

Знаем, че връзката между китайското карго и Паневропейския транспортен коридор 10 е ключов елемент от геостратегическите интереси на Китай за бърз и ефективен достъп до европейските пазари.

Коридор 8 обаче се явява геополитическа и икономическа алтернатива и на практика застрашава доминиращата роля на сръбското трасе. Това изглежда е причината за въвличането на Скопие в сръбско-унгарското споразумение.

Северна Македония обаче е член на НАТО, а Коридор 8 освен транспортна връзка между България, Северна Македония и Албания е и логистичен коридор за колективна отбрана на Алианса.

Предвид сръбското влияние в югозападната ни съседка не е случайно и че Скопие пренасочва Коридор 8 в полза на Белград. Припомняме, че наскоро една единствена препоръка на ЮНЕСКО за Северна Македония по маршрута Требенища-Кяфасан от Коридор 8 беше достатъчна, за да може страната да го преразгледа.