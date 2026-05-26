"Ще бъдем безкомпромисни": Демерджиев размаха пръст на замесените в укриването на прокурорския син

Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който, облечен в униформа, си позволява да нарушава закона. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев относно случая с укриването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов, който беше задържан, след като месеци се укруваше. "Имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим със съответните мерки. Хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата", категоричен бе той.

Демерджиев добави, че им трябва малко технологично време, за да решат тези въпроси. "Не говоря за конкретен теч на информация, говоря, че има структури, в които има подобни тенденции в тях и не е само една", поясни силовият министър.

Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лица, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая.

По думите му вече се подготвят процесуални действия срещу част от замесените, като в същото време се извършва пълна проверка на всички възможни съпричастни лица.

"Изборите свършиха, сега ще си набележим приоритетите, които заявихме ясно още при встъпването. Ще набележим мерките по реализиране на тези приоритети и ще създадем организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхното реализиране", поясни Демерджиев.