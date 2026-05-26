5-годишно дете изчезна край Кюстендил, издирва се

5-годишно дете се издирва в района на Кюстендил. Маурисио е видян за последно около 21:00 часа в понеделник вечерта (25 май) в местността "Черешарниците" край село Скриняно. Оттогава детето е в неизвестност. Веднага е започнало издирване, като в него са се включили от "Гранична полиция" и служители на полицията, които през цялата нощ са търсили детето. Издирването продължава, като днес има и много доброволци.

В акцията се очаква да се включи и самолет, с който районът да бъде обходен от въздуха, за да се търсят евентуални следи от момчето. Засега обаче такива няма.

По информация на Нова телевизия детето не говори, което затруднява евентуално подаване на знак, ако около него има хора.

Районът, който се претърсва, обхваща местностите около село Скриняно, както и около селата Соволяно и Шишковци. Става дума за много голяма територия, като се допуска, че детето е могло да се отдалечи в рамките на часовете, през които е в неизвестност.