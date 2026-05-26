Смъртни случаи и рекорди: С 35°C през май жегата в Европа настъпва към България

Европа регистрира гореща вълна, която повиши температурите далеч от пролетните стойности, напомняйки за истински летни жеги, но през май.

Рекордни 35°C на Острова

Обединеното кралство регистрира най-високата си температура през май за всички времена, като в Лондон в понеделник тя достигна 34,8°C. Тази рекордна за май температура, измерена в Кю Гардънс, също така стана най-високата по време на така наречения "Bank Holiday" - няколко почивни понеделници през годината. Най-горещият досега е бил през август 2019 г. с 33,3°C.

Високи температури имаше не само в Англия. Уелс също преживя най-горещия си майски ден, където температурата достигна 32,2°C на летище "Хауърдън" в графство Флинтшър. Шотландия и Северна Ирландия също регистрираха най-високите си майски температури. Очаква се живакът в термометрите да продължава да се покачва в Южна и Югоизточна Англия, като синоптиците предупреждават, че е възможно дори леко да бъдат надхвърлени 35-те градуса.

Бяха високи и нощните температури. В Лондон отчетоха близо до 20 градуса.

Още в петък Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде първите си оранжеви предупредителни кодове за жега за 2026 г., обхващащи голяма част от Англия. На много други места е издаден жълт предупредителен код за горещини.

Жегата във Франция взе жертви

И Франция беше засегната от необичайна гореща вълна през май. Там властите издадоха предупреждения след два смъртни случая по време на любителски спортни събития. Спортният министър Марина Ферари изказа съболезнования към близките на 53-годишен бегач, починал в неделя по време на състезание в 20-и район на Париж. Въпреки че не е ясно дали случаят е свързан с горещините, Ферари отбеляза, че това е възможно, тъй като във френската столица температурата е достигнала 32 градуса.

Спортният министър предупреди, че спортните дейности при екстремна жега изискват "максимална бдителност", предаде БНР.

В Лион местни медии съобщиха за смъртта на жена, получила топлинен удар по време на друго спортно събитие в неделя. Националната метеорологична служба на Франция отчита температури над 30 градуса в голяма част от страната, като горещата вълна се очаква да продължи и през следващите дни.

В България също очакваме високи температури

У нас времето се очаква да се затопли значително след валежните почивни дни. През настоящата седмица се очаква динамично време с летни температури и преминаване на студен атмосферен фронт. Днешният ден ще бъде предимно слънчев, като след обяд облачността временно ще се увеличи и на изолирани места в планинските райони ще превали и прегърми.

Максималните температури в страната ще варират между 26° и 32°.

В сряда затоплянето ще продължи и максималните температури ще достигнат стойности между 28° и 33° под предимно слънчево небе, като вероятност за локални летни превалявания ще има само над планините.

Влошаване на времето ще започне в сряда вечерта и през нощта срещу четвъртък, когато се очаква да нахлуе студен въздух под засилващ се северозападен вятър.