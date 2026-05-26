Археолози: Една от последните крепости на маите се крие джунглата

Екип от археолози откри нови доказателства, според които обект в отдалечен ъгъл на мексиканската джунгла може да е отдавна изгубеният град на маите Сак Балам, който е служил като последна крепост след испанското завоевание, според BBC Science Focus.

Изгубеният град на маите

Откритие, представено на скорошна среща на Обществото за американска археология, може да предложи изненадващ поглед към живота в края на цивилизацията на маите.

„Мисля, че животът в Сак Балам е бил труден. Документите сочат, че през 1694 г. тук е имало повече от 100 къщи“, казва д-р Юко Ширатори, археолог от японския университет Ришо, която е ръководила работата.

Отбелязва се, че Сак Балам, което буквално означава „бял ​​ягуар“ на езика на маите, е основан през 1586 г. от племето Лакандон Чол като убежище след разграбването на регионалната им столица Лакам Тун от испанците. Маите са обитавали това място в продължение на повече от 100 години, докато градът окончателно не пада под властта на испанците през 1695 г. До 1712 г. градът е изоставен.

Едно от най-убедителните доказателства в подкрепа на идеята, че това наистина е изгубено селище на маите, е откриването на стена с дължина 16 метра и височина 1 метър. Размерът на стената съответства на испанските описания на големи обществени сгради в Сак Балам, които са били използвани за социални събития и събирания.

Екипът открил също фрагменти от керамика и фигурка на маймуна, вероятно датиращи от същия период, когато Сак Балам е бил обитаван. Остават обаче въпроси дали това наистина е изгубено убежище. Ширатори казва:

„Трябва да определя дали 16-метровата стена е основата на сграда. За да направя това, се надявам да намеря свързани предмети, като керамика, включително кадилници, и дървени въглища, които да датирам с помощта на радиовъглеродно датиране на AMS.“

Испанските документи показват, че Сак Балам е бил опожарен по време на завоевание, което означава, че слоят пепел под земята също може да потвърди дали наистина е изгубен град.

Междувременно в Гватемала археолози потвърдиха съществуването на голямо селище на маите, което сега е напълно потопено от водите на езерото Атитлан. Площади, жилищни сгради и каменни паметници остават под вода, което показва, че това е било истинско село, а не просто ритуално място. Това съобщава изданието Earth.com.

Изследването е проведено в сътрудничество с представители на местната общност на маите Ц'утуджил. Преди това останките са били смятани за разпръснати, но новите данни са позволили те да бъдат обединени в едно цяло. Платформи, основи на къщи и стели, които някога са стояли на сушата, са открити на дъното на езерото близо до Серо де Оро.

