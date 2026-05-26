Чужденците в шок: Хотелите в София свършиха, може ли столицата изобщо да посрещне "Евровизия"

България спечели "Евровизия" и започна трескава подготовка за домакинството на конкурса следващата година. Макар градът домакин все още да не е избран, всички фенове очакват това да е София.

Това е и причината масовите резервации за нощувки в София през май догодина да са факт.

Въпреки че датите за "Евровизия 2027" все още да не са обявени официално, чужденци вече трескаво търсят места за настаняване. В интернет се появиха информации, че хотелите в София масово са резервирани за периода, като 99% от местата вече са изчерпани. Други успокояват, че столицата разполага с "арсенал" от имоти за краткосрочен наем в платформи като AirBnB и Booking.

Може ли изобщо София да посрещне гостите

"Недостъпността на такъв ранен етап повдига много въпроси. София наистина е най-големият град в България, но далеч не е най-туристически оринетираният и разполага със значително по-малко места за настаняване в сравнение с Бургас (заедно със Слънчев бряг) и Варна, които също кандидатстват за домакинство на конкурса за песен на "Евровизия"", пише изданието Euromix.

"Сега изглежда, че трябва да изчакаме и да видим кой от параметрите е по-важен за Европейския съюз за радио и телевизия, а изборът на град домакин няма да бъде толкова лесен, колкото хората си мислеха в началото на седмицата", коментират още от изданието.

Галопиращите цени на нощувките

Интересът към София подтикна много наемодатели ударно да вдигнат цените няколко пъти.

В социалните мрежи вече се споделя опит по отношение на резервациите в българската столица.

"Набързо разгледах хотелите в София за това, което вероятно ще бъде седмицата на "Евровизия" догодина, като средната цена е £300-£500 за уикенда на конкурса. Само да изчакаме да обявят официалните дати и да видим цените колко ще скочат", гласи коментар по темата.

Някои фенове споделят, че са успели да резервират стаи на добри цени заради бързата си реакция - направили са това само 10 мин след края на големия финал, който DARA спечели.

Други пък се оплакват, че са направили редовни резервации на поносими цени, но в последствие хотелите им са анулирали тези резервации.

Мнозина се притесняват не само дали ще успеят да си намерят място за нощуване в София, а и дали ще могат да се доберат до билети, тъй като обикновено те се разпродават за минути.