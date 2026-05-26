Майли Сайръс получи звезда на Алеята на славата (СНИМКИ)

Певицата и актриса Майли Сайръс беше удостоена със звезда на холивудската Алея на славата в петък, 22 май, заобиколена от своите близки и не успя да сдържи емоциите си, докато им благодареше за подкрепата. Силно развълнувана, изпълнителката на "Flowers" изнесе трогателна реч, като едвам сдържаше сълзите си.

"На моето семейство, на бъдещото ми семейство, на родителите ми, на майка ми, на братята и сестрите ми, на приятелите ми и на хората, с които работя — благодаря ви, че обичате и подкрепяте не само изборите, които правя, но и страховете ми, и че се изправяте срещу тях заедно с мен", каза тя със сълзи в очите.

"Днешният ден е нещо, което никога няма да забравя и винаги ще пазя в сърцето си. Обичам ви всички много, благодаря ви", завърши тя, преди да сложи слънчевите си очила, за да прикрие очите си.

Снимка: Getty Images

Като символ на безсмъртието

На церемонията Сайръс беше придружена от майка си Тиш Сайръс, сестра си Бранди Сайръс и годеника си Макс Морандо. Приятелките ѝ Донатела Версаче и Аня Тейлър-Джой също присъстваха на събитието и изнесоха речи. Баща ѝ, Били Рей Сайръс, не присъства на церемонията.

По-рано в речта си Сайръс спомена песента си "Walk of Fame" (Алея на славата), която завършва с думите "ще живееш вечно".

"Тази звезда по някакъв начин символизира безсмъртието и макар да обичам този текст, именно фактът, че няма да бъда безсмъртна, създава онази неотложност, която разпалва сърцето ми", коментира Майли.

"Това, което прави тази звезда толкова специална за мен, е, че тя е натрупване на отдаденост. Звездата не е нещо, което печелиш като сезонна игра. Не е нещо, което можеш да преследваш или събираш. Не е нещо, заради което правиш следващия си албум", продължи певицата, като добави, че всичко това е "дръзко, забавно и великолепно".

Звездата на изпълнителката на "Slide Away" беше обявена за първи път по време на пресконференция през юли миналата година, а малко след това тя отпразнува новината в Instagram, припомнят от "People".