Новата фаза на войната в Украйна: Технологични примери как Русия губи – дронове и ПВО системата "Лима" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна е извършила 5 пъти повече удари с дронове със среден обсег (до 200 километра разстояние) през първите месеци на 2026 г., отколкото през цялата минала година. Безпилотните системи (основно това са т.нар. дронове клас "Хорнет", с бойна глава от по 5-6 килограма) поразяват цели на между 30 до 200 километра в руския тил, включително руски складове за боеприпаси, командни пунктове, маршрути за доставки (по-точно камиони, движещи се по важни пътища), противовъздушна отбрана, радари и контролни пунктове за безпилотни летателни апарати. Чуждестранни партньори на Украйна, включително Германия и Норвегия, участват активно в производството, след като са видели ефективността на дроновете. Именно това е и едно от основанията на Русия да заплашва така гръмко Киев и "конкретни обекти, където безпилотни летателни апарати (БЛА) се проектират, произвеждат, програмират и подготвят за използване" - ОЩЕ: "Дойде точка на пречупване": Почваме да бомбардираме "центровете за вземане на решения" в Киев - закана от Русия

Ukraine contracted 5 times more middle-strike drones in the first months of 2026 than in all of last year. The systems hit targets 30-200 km behind enemy lines, including Russian ammunition depots, command posts, supply routes, air defenses, radars and UAV control points. Foreign… pic.twitter.com/cpSS7INFKa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2026

Конкретно ударите вече са съсредоточени по магистралите Мариупол – Волноваха и Мариупол – Таганрог. Тези пътища са част от т. нар. сухопътен коридор, свързващ анексирания насилствено от Путинова Русия Кримски полуостров преди вече над 12 години и континенталната част на Руската федерация. Систематичното унищожаване на военна логистика и най-вече камиони с горива и продоволствия е огромна заплаха за руската армия на фронта в Украйна, особено в Запорожка област, защото никоя армия не може да се бие без да има необходимите за това средства. Ще е горещо лято за руснаците – сега дори на дистанция 50 километра трудно правят организирана логистика, а това изяжда най-ценния ресурс – времето, коментира украинският военен телеграм канал "Офицер". "Под обстрел са тежки камиони и всичко, наподобяващо военни превозни средства. По време на посещението си в командването "Изток", военният министър (Андрей Белоусов) постави особен акцент върху осигуряването на противовъздушна отбрана", съобщава руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" в дневния си обзор:

Pilots of Ukraine’s 1st Azov National Guard Corps are striking targets near the Russian border, with combat work shown on the Mariupol-Taganrog and Mariupol-Volnovakha roads. Safe movement around occupied Mariupol is ending for Russian forces. #Ukraine pic.twitter.com/CprMAU9jDr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2026

Ukrainian drones are increasingly bringing the road from Russia through occupied territories, Mariupol and onward to Crimea under fire control. The route is becoming more exposed as Ukraine expands strikes on Russian logistics across the southern rear. #Ukraine pic.twitter.com/g2bBRY0226 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 24, 2026

The operation of hexacopter bombers from the 79th Air Assault Brigade against Russian shelters in the city of Myrnohrad, Donetsk region. pic.twitter.com/0IDXHC1QQY — WarTranslated (@wartranslated) May 25, 2026

probably just a coincidence that MOD Belusov just visited the command post of the GOF Vostok and was presented with such nice and polished reports pic.twitter.com/lB7UxWcttr — imi (m) (@moklasen) May 25, 2026

Междувременно Русия взе решение да забрани всякакви полети на височина до 5100 метра, включително над Москва. Забраната важи до края на войната в Украйна. Тя засяга полети на малки самолети, бизнес чартъри и други видове граждански полети:

While they were bragging about capturing Kyiv and all of Ukraine, the Kremlin is now closing the skies over its own capital and a massive part of Russia. A flight ban for altitudes up to 5,100 meters will take effect in July, affecting small aviation, business jets, and other… pic.twitter.com/323Hm9MyCc — WarTranslated (@wartranslated) May 25, 2026

И на този фон, бившият директор на ЦРУ генерал Дейвид Петреъс коментира, че САЩ изобщо не са си взели поука от уроците на войната в Украйна. Той напомни – Украйна вече използва по 10 000 дрона дневно и това са точно дроновете за удари в рамките на от 5-10 километра до 200 километра, а 90% от даваните от руснаците жертви във войната са точно защото са нанесени удари с дронове. Танковете и бронираната техника не могат вече да изпълняват досегашните мащабни операции, не оцеляват. А идва и още – до година-две дроновете не просто ще бъдат управлявани от оператори, намиращи се далеч от фронта и активните бойни действия, а ще бъдат автономни системи, вземащи сами решения какви цели да преследват и поразяват. Ще има рояци от дронове – и затова няма противодействие към момента, предупреди Петреъс:

Former CIA Director David Petraeus:



We have not remotely learned all the lessons we should have from the war in Ukraine.



That is the future of war right now. Ukraine is using 10,000 drones a day.



Ninety percent of the casualties on the Russian side are caused by drones. Tanks… pic.twitter.com/sXBf8bkaiD — Clash Report (@clashreport) May 25, 2026

Как се защитава Украйна

В свой материал, американското издание Politico коментира, че Украйна все повече използва и усъвършенства системата за електронно заглушаване "Лима". Разработена от Cascade Systems, "Лима" заглушава и имитира навигацията на руския еквивалент на GPS - ГЛОНАСС, като подава на използващите сателитни данни руски ракети и дронове фалшиви координати и така ги отклонява от истинската им цел – в един случай руска ракета е накарана "да мисли", че трябва да уцели Перу. "Лима" създава зона на заглушаване, през която, когато минава руска ракета и/или дрон със сателитна навигация, той/тя губи истинския си насочващ сигнал. Ако сателитните сигнали са блокирани, руските далекобойни оръжия могат да продължат да летят, използвайки инерционни навигационни системи, но отклонението от целта им става с около 2 километра на всеки 100 изминати километра - което означава, че е по-малко вероятно да уцелят целите си. По данни на Cascade Systems, за последните 18 месеца работа, "Лима" е заглушила 20 500 дрона "Шахед" и е отклонила няколко дузини балистични и крилати руски ракети. Припомняме, че при масираната руска ракетна атака срещу Киев и Киевска област, украинските ВВС съобщиха, че общо 19 руски ракети не са достигнали целите си – подсказка именно за "Лима" - ОЩЕ: Украинските ВВС потвърдиха стрелбата с "Орешник" и общо 90 ракети по Киев и областта (ВИДЕО)

Доставени са над 400 бройки от системата, като тя се използва срещу далекобойни дронове клас "Шахед", крилати ракети, балистични ракети, дори срещу свръхзвуковите "Кинжал" и умни авиобомби. Всяка бройка на системата струва 58 000 евро, а между 30 до 100 единици могат да защитят голям град със зона, през която не преминават сателитни данни за ракети и дронове т.е. цената е около 5 млн. евро.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Украинският проект "Искам да живея" публикува материал с видеокадри, в който казва, че е идентифицирал над 28 000 чуждестранни наемници, влезли в руската армия. Най-малко 5149 от тях са вече убити, а стотици са в украински плен:

Ukraine’s “I Want to Live” project has identified more than 28,000 foreign soldiers in Russia’s army from 48 countries, with hundreds now held as POWs. At least 5,149 have been confirmed killed, only among those whose identities were established. #Ukraine pic.twitter.com/wzVt94br3G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2026

Същевременно украинският омбудсман Дмитро Лубинец коментира, че по данни на Украйна 406 украински войници са били военнопленници в Русия и там са били измъчвани. Въпросните хора вече са върнати в Украйна – по-точно върнати са телата им, всички те са мъртви. Най-честата причина за смърт – видими физически травми като изпочупени ребра, при което са увредени непоправимо вътрешни органи:

Ukraine’s Human Rights Ombudsman Dmytro Lubinets stated that Russia has tortured 406 confirmed Ukrainian POWs to death. He highlighted that Russian forces subject Ukrainian soldiers to 695 different types of torture.https://t.co/LARsy7T4Dl pic.twitter.com/tTtgaeggcG — WarTranslated (@wartranslated) May 25, 2026

Вече две пълни седмици границата от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа в Украйна е преминавана всеки ден съгласно официалните данни на украинския генщаб. Толкова голяма интензивност на сухопътните бойни действия досега не е имало – но и толкова малко промяна на позициите на фронта също не е имало. На 25 май са станали 267 бойни сблъсъка спрямо 233 на 24 май. Руснаците са хвърлили 254 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 7 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2848 изстреляни снаряда, като тук разликата е само с около 50 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8684 FPV дрона, което е с около 1300 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

47 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление съгласно официалните украински данни. Още 14 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 24 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. 17 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, още 11 – в Южнослобожанското т.е. района на Вовчанск и селата южно от града.

В продължение на обещания анализ за военната сила на Беларус, украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец поглежда към Северното беларуско военно командване. То разполага с до 4700 войници и то като абсолютен максимум, иначе в нормален режим са около 2500. С евентуални руски подкрепления числеността може да се увеличи до 9000 – 10 000 войници. Затова Машовец казва, че при тези сили беларуското командване "Север" може да се надява да постигне някакви тактически успехи само в 1 или 2 по-малки направления в Украйна, както стана с руската армия в пограничния район на Суми – вече почти година тя не е по-напред от 6-8 километра от границата навътре в Украйна. Без значителни подкрепления, които няма откъде да дойдат, освен ако Русия не направи пълна мобилизация, е немислимо беларуско-руската армия да пробие и превземе Чернигов или АЕЦ "Ровно", категоричен е Машовец. Според него, единственият стратегически смисъл за Русия да вкара Беларус във войната в Украйна е да бъдат отвлечени украински стратегически резерви, но вече вероятно такива резерви са подготвени и са извън украинските сметки за боевете в Източна Украйна. Бързо-бързо беларуската армия без подкрепления ще бъде изтощена и ще намалее необходимостта от повече украински сили да стоят в Северна Украйна, смята украинският военен експерт, който смята, че на информационно ниво Кремъл е подготвил варианта беларуската армия да помага, но на практика е трудно да се види някакъв по-голяма беларуски успех от превземане на няколко украински села в "Полесието". А това ще доведе до украински далекобоен отговор и по всички важни за икономиката на Александър Лукашенко обекти, начело с едва двете му рафинерии – ОЩЕ: Z-канали за обстрела с "Орешник" - по военни цели, докато горят гаражи. Военната сила на Беларус в полза на Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 122 далекобойни дрона по цели в Украйна, свалени са 111 съгласно сводката на украинските ВВС. В Одеса 1 мъж е загинал, а още трима са били ранени след руски въздушен обстрел. Повреден е обект на градската инфраструктура, избухнал е пожар, съобщава украинската спешна служба, без да уточнява кой е повреденият обект. 21 пожарникари и 6 единици специализирана техника са участвали в гасенето на пламъците.

В Русия, от 20:00 часа на 25 май до 7:00 сутринта на 26 май, са свалени 59 украински далекобойни дрона. В късния следобед на 25 май, над 35 000 жители на Белгород останаха без вода и ток след украински ракетни атаки. Според изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев, хората са без вода и електричество поради "щети по редица критични обекти на социалната инфраструктура". Болници, училища и детски градини са свързани към резервни източници на захранване. Графикът за възстановяване на електрозахранването все още не е известен. Отделно украинският генщаб съобщи за успешен удар с дронове по руска петролна база в Брянска област.