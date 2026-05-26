Украинският проект "Искам да живея" е идентифицирал повече от 28 000 чуждестранни войници в руската армия от 48 държави, като стотици от тях сега са задържани като военнопленници. Най-малко 5149 са потвърдени като убити във войната в Украйна, само сред тези, чиито самоличности са установени. "Втората армия на света" е принудена да попълва редиците си с десетки хиляди чужденци чрез измама, принуда и подкупи.

Късмет

Работници мигранти от Централна Азия, безработни от Южна Америка, най-бедните слоеве на Африка – Русия не подбира. Проектът „Искам да живея“ вече е идентифицирал над 28 000 чужденци, подписали договори с руските въоръжени сили. Най-малко 5149 от тях са загинали – и това са само идентифицираните. "Чужденците във видеото са имали късмета да оцелеят и да бъдат заловени. За нас те са като военнопленници – държани в същите лагери като руснаците. Те получават същата храна, могат да работят, да спортуват, да пишат и получават писма и колети. Те също така получават посещения от представители на Международния комитет на Червения кръст и организации за правата на човека.", коментират от проекта "Искам да живея".

Ukraine’s “I Want to Live” project has identified more than 28,000 foreign soldiers in Russia’s army from 48 countries, with hundreds now held as POWs. At least 5,149 have been confirmed killed, only among those whose identities were established. #Ukraine pic.twitter.com/wzVt94br3G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2026

За Русия те са изразходван материал: руското Министерство на отбраната просто ще „купува“ нови чуждестранни войници. Русия само увеличава мащаба на набирането на персонал. Докато Русия е вербувала 8200 души през 2024 г., близо 14 000 чужденци са подписали договори с руските въоръжени сили през 2025 г. Руското министерство на отбраната планира да вербува още 18 500 чуждестранни граждани до 2026 г.

Незаконно вербуване

Междувременно Кремъл разказва приказки за „многополюсен свят“, „борбата срещу западния неоколониализъм“ и създаването на „алтернатива“ на западните институции. На практика обаче Русия пренебрегва суверенитета на африканските и азиатските страни, като незаконно вербува техни граждани и ги изпраща на война.

