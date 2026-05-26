Измама, принуда и подкупи: Колко чужденци примами Русия във войната в Украйна (ВИДЕО)

26 май 2026, 10:25 часа
Снимка: Getty images
Украинският проект "Искам да живея" е идентифицирал повече от 28 000 чуждестранни войници в руската армия от 48 държави, като стотици от тях сега са задържани като военнопленници. Най-малко 5149 са потвърдени като убити във войната в Украйна, само сред тези, чиито самоличности са установени. "Втората армия на света" е принудена да попълва редиците си с десетки хиляди чужденци чрез измама, принуда и подкупи.

Късмет

Работници мигранти от Централна Азия, безработни от Южна Америка, най-бедните слоеве на Африка – Русия не подбира. Проектът „Искам да живея“ вече е идентифицирал над 28 000 чужденци, подписали договори с руските въоръжени сили. Най-малко 5149 от тях са загинали – и това са само идентифицираните. "Чужденците във видеото са имали късмета да оцелеят и да бъдат заловени. За нас те са като военнопленници – държани в същите лагери като руснаците. Те получават същата храна, могат да работят, да спортуват, да пишат и получават писма и колети. Те също така получават посещения от представители на Международния комитет на Червения кръст и организации за правата на човека.", коментират от проекта "Искам да живея".

За Русия те са изразходван материал: руското Министерство на отбраната просто ще „купува“ нови чуждестранни войници. Русия само увеличава мащаба на набирането на персонал. Докато Русия е вербувала 8200 души през 2024 г., близо 14 000 чужденци са подписали договори с руските въоръжени сили през 2025 г. Руското министерство на отбраната планира да вербува още 18 500 чуждестранни граждани до 2026 г.

Незаконно вербуване

Междувременно Кремъл разказва приказки за „многополюсен свят“, „борбата срещу западния неоколониализъм“ и създаването на „алтернатива“ на западните институции. На практика обаче Русия пренебрегва суверенитета на африканските и азиатските страни, като незаконно вербува техни граждани и ги изпраща на война.

Евгения Чаушева
