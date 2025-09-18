Норвежката централна банка понижи основната лихва

Норвежката централна банка намали лихвения си процент за втори път тази година и даде заявка за по-нататъшни намаления през идната година, но не с толкова бърз темп, колкото се предвиждаше преди лятото, предаде БТА.

Комитетът по парична политика и финансова стабилност на Norges Bank намали лихвения процент с 25 базисни пункта до 4 на сто.

Норвежката централна банка понижи лихвения процент с 25 базисни пункта през юни, което беше първото намаление от пет години.

На това заседание комитетът е разгледал възможността да запази лихвата без промяна, но е стигнал до заключението, че намалението на лихвения процент е уместен ход, се посочва в изявление на банката.

Членовете на комитета отбелязват, че предпазливото нормализиране на лихвения процент ще проправи пътя за връщане на инфлацията към целевите нива, без значително увеличение на безработицата.

Комитетът съобщи, че икономическите перспективи остават несигурни, но ако икономиката се развива като цяло според прогнозите в момента, то лихвеният процент ще бъде намален допълнително.

