Войната в Украйна:

Норвежката централна банка понижи основната лихва

18 септември 2025, 16:54 часа 207 прочитания 0 коментара
Норвежката централна банка понижи основната лихва

Норвежката централна банка намали лихвения си процент за втори път тази година и даде заявка за по-нататъшни намаления през идната година, но не с толкова бърз темп, колкото се предвиждаше преди лятото, предаде БТА.

Комитетът по парична политика и финансова стабилност на Norges Bank намали лихвения процент с 25 базисни пункта до 4 на сто.

Норвежката централна банка понижи лихвения процент с 25 базисни пункта през юни, което беше първото намаление от пет години.

Още: Норвежката икономика расте неочаквано бързо

На това заседание комитетът е разгледал възможността да запази лихвата без промяна, но е стигнал до заключението, че намалението на лихвения процент е уместен ход, се посочва в изявление на банката.

Членовете на комитета отбелязват, че предпазливото нормализиране на лихвения процент ще проправи пътя за връщане на инфлацията към целевите нива, без значително увеличение на безработицата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Комитетът съобщи, че икономическите перспективи остават несигурни, но ако икономиката се развива като цяло според прогнозите в момента, то лихвеният процент ще бъде намален допълнително.

Норвежкият суверенен фонд изключи от инвестиционното си портфолио шест израелски компании

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Лихви Норвегия норвежка икономика Норвежка централна банка информация 2025
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес