Нов дълг за 300 млн. лева пласира финансовото министерство

21 октомври 2025, 16:48 часа 206 прочитания 0 коментара
Министерството на финансите пласира държавни ценни книжа (ДЦК) със срок на падеж три години и обща номинална стойност 300 милиона лева на аукцион, проведен на вътрешния пазар в понеделник, съобщиха от ведомството.

Емисията (№ BG 2030025113) е деноминирана в лева, с падеж на 22 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,75 процента. Среднопретеглената годишна доходност, постигната на аукциона, е 2,47 процента.

Общият размер на подадените поръчки е 366,25 милиона лева, което съответства на коефициент на покритие 1,22. Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 милиона лева възлиза на 61 базисни точки, уточняват от министерството.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
ДЦК Дълг Държавен дълг Министерство на финансите аукцион информация 2025
