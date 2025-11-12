Нов опит: Тристранката се събира утре за бюджета

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе извънредно заседание в четвъртък, 13 ноември 2025 г., от 10.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Социалните партньори ще обсъждат проектите за закони за бюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване, както и проектобюджета на държавата за 2026 година.

Припомняме, че миналото заседание на тристранката се провали, след като работодателите, несъгласни с бюджета за догодина, отказаха да влязат.

Оттогава, в опит за възстановяване на диалога, първо работодателите, а после и синдикатите разговаряха с ръководството на ГЕРБ - партията мандатоносител.