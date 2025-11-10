Нова посока за еврото в началото на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар плахо пое нагоре тази сутрин, като в момента е малко над нивото от 1,15. През миналата седмица европейската валута достигна до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари. Преди това, еврото беше достигнало много високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1554 долара или над курса от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1561 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 ноември, когато беше на ниво 1,1474 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1722 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.