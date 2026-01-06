Облигациите на Telegram на стойност 500 милиона долара са блокирани в руски депозитар

Облигации на Telegram на стойност приблизително половин милиард долара са замразени в Националния депозитар за разплащания (NSD) в Москва като част от санкции, наложени от западни страни срещу Русия, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията. Според изданието, Telegram е емитирала облигации на стойност над четири милиарда долара от 2021 г. насам. Компанията вече е закупила по-голямата част от дълговите ценни книжа с падеж през 2026 г., но някои остават блокирани в Националния депозитар за сетълмент (НРД) поради ограничения, наложени от санкции.

Зависимост от руския финансов пазар

Financial Times отбелязва, че този факт показва продължаващата зависимост на Telegram от руския финансов пазар.

НРД е обект на санкции от Европейския съюз, Съединените щати и Обединеното кралство от 2022 г. Тези ограничения възпрепятстват сделките с ценни книжа и изплащането на дългови задължения, ако те се отчитат чрез руска инфраструктура. В резултат на това някои облигационери на Telegram не могат да получават плащания по тези ценни книжа.

Преди това основателят на Telegram Павел Дуров многократно заявяваше, че е прекъснал връзките си с Русия и отричаше сътрудничеството на компанията с руските власти. Представители на Telegram публично твърдяха, че социалната мрежа няма оперативна зависимост от Русия и работи като международна компания.

Financial Times цитира и неодитиран финансов отчет на Telegram, според който приходите на компанията през първата половина на 2025 г. са се увеличили с над 65 процента в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 870 милиона долара. Междувременно нетният финансов резултат е отрицателен: загуба от 222 милиона долара, в сравнение с печалба от 334 милиона долара година по-рано. Един от източниците на изданието отдава спада на обезценяване на резервите от криптовалута Toncoin на фона на спада на крипто пазара през 2025 г.

