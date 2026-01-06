Войната в Украйна:

Облигациите на Telegram на стойност 500 милиона долара са блокирани в руски депозитар

06 януари 2026, 17:50 часа 324 прочитания 0 коментара
Облигациите на Telegram на стойност 500 милиона долара са блокирани в руски депозитар

Облигации на Telegram на стойност приблизително половин милиард долара са замразени в Националния депозитар за разплащания (NSD) в Москва като част от санкции, наложени от западни страни срещу Русия, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията. Според изданието, Telegram е емитирала облигации на стойност над четири милиарда долара от 2021 г. насам. Компанията вече е закупила по-голямата част от дълговите ценни книжа с падеж през 2026 г., но някои остават блокирани в Националния депозитар за сетълмент (НРД) поради ограничения, наложени от санкции.

Зависимост от руския финансов пазар

Financial Times отбелязва, че този факт показва продължаващата зависимост на Telegram от руския финансов пазар.

Още: Павел Дуров вече може да пътува във Франция

НРД е обект на санкции от Европейския съюз, Съединените щати и Обединеното кралство от 2022 г. Тези ограничения възпрепятстват сделките с ценни книжа и изплащането на дългови задължения, ако те се отчитат чрез руска инфраструктура. В резултат на това някои облигационери на Telegram не могат да получават плащания по тези ценни книжа.

Преди това основателят на Telegram Павел Дуров многократно заявяваше, че е прекъснал връзките си с Русия и отричаше сътрудничеството на компанията с руските власти. Представители на Telegram публично твърдяха, че социалната мрежа няма оперативна зависимост от Русия и работи като международна компания.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Financial Times цитира и неодитиран финансов отчет на Telegram, според който приходите на компанията през първата половина на 2025 г. са се увеличили с над 65 процента в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 870 милиона долара. Междувременно нетният финансов резултат е отрицателен: загуба от 222 милиона долара, в сравнение с печалба от 334 милиона долара година по-рано. Един от източниците на изданието отдава спада на обезценяване на резервите от криптовалута Toncoin на фона на спада на крипто пазара през 2025 г.

Още: Русия създаде фалшив Telegram, който шпионира потребителите

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Русия руска икономика telegram санкции Русия
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес