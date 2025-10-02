Оборотът на БФБ нараства с близо една трета за година

Оборотът на Българската фондова борса (БФБ) нараства с 29 на сто на годишна база до общо 859 млн. лева (439 млн. евро) за първите девет месеца на настоящата 2025 година, става известно от съобщение на официалния сайт на борсата. През септември оборотът записва ръст от 62 на сто спрямо предходния месец август, достигайки до 161 млн. лева (83 млн. евро). Броят на сделките през деветия месец на годината възлиза на 6281, което представлява спад от близо 8 на сто спрямо август.

През септември трите най-ликвидни емисии акции са "Софарма" АД (788 сделки), "Шелли груп" ЕД (648 сделки) и "Доверие обединен холдинг" АД (282 сделки). През разглеждания месец 6 емисии, част от състава на индекса на сините чипове SOFIX, са регистрирали повишение, докато при 9 емисии се отчита понижение. Трите най-печеливши емисии от състава на SOFIX са "Софарма" АД (+3,02 на сто), "Доверие обединен холдинг" АД (+2,15 на сто) и "Елана агрокредит" АД (+0,95 на сто). Трите най-губещи емисии, част от SOFIX, през септември са "Шелли груп" ЕД (-5,43 на сто), "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ (-3,77 на сто), "Смарт органик" (-3,21 на сто).

През разглеждания месец всички индекси на БФБ регистрират спад на месечна база, но продължават да записват повишение спрямо края на миналата 2024 година.

