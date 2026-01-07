Какво се случва в мозъка ни, когато сме влюбени?

Чувствата на любов са сложна комбинация от химия и психология. Затова често възниква въпросът дали любовта може да трае вечно. Как хормоните контролират кого и колко обичаме?

„Наскоро се влюбих до уши, но циничните ми приятели често ми казват, че любовта не е коктейл от феромони, допамин и окситоцин, който отшумява за няколко години. Тази мисъл ме плаши и ми се струва, че любовта е напълно безсмислена. Дали любовта наистина е просто мозъчна химия?“, чудеше се едно момче.

Същността на любовта, поне на страстната романтична любов, е да се влюбиш от пръв поглед. Влюбваме се „лудо, сляпо, не рационално“.

Какво е мрежа от любов?

Романтичната любов е неустоима, мистериозна, докато от друга страна е много проста, предвидима и неизбежна. Според научни изследвания обаче не е лесно да си влюбен, нито да спечелиш нечие сърце.

Защо е така? Сексуалните феромони, предназначени да предават информация за репродуктивна възможност на други хора, често се посочват като ключови инструменти за привличане.

Освен това, някои изследвания показват, че любовта е много сложна емоция, включваща 12 области на мозъка, образувайки структура, наречена любовна мрежа.

Тази мрежа от любов се характеризира предимно с рационалната страна. Външната част на мозъка е отговорна за съзнанието, възприятието, мисленето и разсъжденията. Тази област влияе върху това как възприемаме партньора си и защо чувстваме, че ни допълва.

Таламусът е релейна станция, която е отговорна за предаването на всички нервни импулси в мозъка и представлява сърцето на любовната мрежа.

Емоционалната страна е отговорна за сложната структура на вътрешната и външната лимбична система. Тази област играе активна роля в обработката на положителни импулси: като удоволствие и награда, но също така и във формирането на добри и лоши чувства и задоволяването на емоциите, а когато сме щастливи, тази област е изпълнена с допамин.

Във фазата на привличане има химикали, които наводняват мозъка в началото на една връзка. С напредването на връзката и спадането на нивата на тестостерон и естроген, както и намаляването на сексуалното привличане, се ражда сериозна връзка.

Допаминът, който регулира центъра за удоволствие и определя емоционалните ни реакции, е отговорен за чувството на еуфория, което е подобно на ефектите на наркотиците. Серотонинът причинява обсебване и загуба на апетит.

Фазата на привързаност характеризира дългосрочната връзка. Всъщност, натискът на химията намалява с времето. Но окситоцинът е хормонът на любовта и привързаността, чиито нива в кръвта се повишават, когато сме влюбени, по време на полов акт, но също и по време на раждане и кърмене.