Германия: САЩ не са доказали пред ООН законността на действията си във Венецуела

07 януари 2026, 16:23 часа 374 прочитания 0 коментара
Говорител на германското правителство заяви днес, че Съединените щати не са успели да докажат на брифинг в Съвета за сигурност на ООН тази седмица, че действията им във Венецуела са били в съответствие с международното право.  

"Отбелязахме, че Съветът за сигурност не стигна (на заседанието) до обща позиция" относно действията на САЩ, каза той на пресконференция, цитиран от Ройтерс. 

Говорителят допълни, че "това е настоящото положение на нещата, що се отнася до германското правителство".

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
