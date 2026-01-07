Германия: САЩ не са доказали пред ООН законността на действията си във Венецуела

Говорител на германското правителство заяви днес, че Съединените щати не са успели да докажат на брифинг в Съвета за сигурност на ООН тази седмица, че действията им във Венецуела са били в съответствие с международното право.

"Отбелязахме, че Съветът за сигурност не стигна (на заседанието) до обща позиция" относно действията на САЩ, каза той на пресконференция, цитиран от Ройтерс.

Говорителят допълни, че "това е настоящото положение на нещата, що се отнася до германското правителство".

