Това растение ще донесе богатство в дома ви

Известната Crassula, или „парично растение“, е едно от най-атрактивните стайни растения, ценено заради декоративния си вид и месести листа, но и заради символиката, която носи. Смята се, че носи хармония, просперитет и добра енергия в дома, а мнозина я избират, защото не изисква сложни грижи.

Отглеждам го у дома, но не знаех, че може да ме пази от болести

Известната Crassula, или „парично растение“, е едно от най-атрактивните стайни растения, ценено заради декоративния си вид и месести листа, но и заради символиката, която носи. Смята се, че носи хармония, просперитет и добра енергия в дома, а мнозина я избират, защото не изисква сложни грижи.

Светлина: Крассулата обича светлината и расте най-добре на прозорци, обърнати на юг или запад. Липсата на светлина забавя растежа, докато твърде много слънце може да промени цвета на листата.

Още: Как да активирате красулата, за да привлечете пари

Вода: Растението понася по-добре сушата, отколкото преполиването. През по-топлите месеци поливайте само когато почвата в саксията е почти напълно суха. През зимата намалете поливането до минимум. Меките или набръчкани листа са знак, че е време за поливане.

Поддръжка на почвата: Разклащайте почвата от време на време, за да може въздухът да достигне до корените и да проверявате за влага.

Форма и трансплантация:

Красулата расте като малко дърво със здрави, вдървени клони. През пролетта клоните могат да се скъсят за хубава, балансирана форма. Когато порасне, я пресадете в по-голяма, по-тежка саксия с пропусклив субстрат, подходящ за саксийни растения.

Още: Полейте красулата с този отпадък и ще расте като луда

Размножаване:

Сукулентите от вида Crassula обикновено имат висок процент на успех, когато става въпрос за размножаване, което е една от причините да са толкова популярни сред градинарите и любителите на сукулентите. Техните стабилни навици на растеж ги правят надежден избор за размножаване, тъй като те са склонни да растат бързо, след като корените им се установят. Методите за размножаване на Crassula включват стъблени резници, листни резници и разделяне. Всяка от тези техники е сравнително проста и обикновено дава добри резултати. Резниците на Crassula обикновено започват да се вкореняват доста бързо (в рамките на няколко седмици). Освен това, листните резници на Crassula също имат доста висок процент на успех в сравнение с други стайни растения. Всички методи за размножаване на Crassula изискват минимални грижи и малко градинарски опит.

Важно е да се отбележи, че способността на Crassula да понася редица условия допринася за високия процент на успех при размножаване. Те не изискват строги температурни или влажностни нива и могат да виреят както на закрито, така и на открито, осигурявайки гъвкавост при различни условия на отглеждане. Тази толерантност, заедно с бързото им вкореняване, прави Crassula отличен избор за проекти за размножаване.

Трябва ли да размножаваме крассулите във вода или в почва?

Още: Как да се грижите правилно за дървото на парите - ще ви се отблагодари с изобилие

Сукулентите от вида Crassula обикновено се размножават в почва, тъй като това осигурява по-естествена среда за развитие на корените и помага на растението да се установи по-ефективно. Когато размножавате в почва, просто вземате резник или лист, оставяте го да се калусира няколко дни и след това го засаждате в добре дренирана смес от сукуленти или кактуси. Този подход насърчава резника да развие корени и да изгради солидна основа за растеж.

Въпреки че е по-рядко срещано, Crassula може да се размножава и във вода. При този метод поставяте стъбло в съд с достатъчно вода, за да покрие основата, но не и листата. В рамките на няколко седмици обикновено започват да се образуват корени.

Талисман за къщата: Внесете тези растения в дома си и ще го напълните с късмет и изобилие

След като корените станат дълги няколко сантиметра, можете да прехвърлите резника в почвата. Размножаването с вода може да бъде интересен метод за наблюдение на развитието на корените, но е по-рисковано за сукуленти като Crassula. Излишната влага може да доведе до гниене на корените, ако не се управлява внимателно, така че ако изберете този метод, уверете се, че резникът има добра циркулация на въздуха и сменяйте водата редовно, за да избегнете застой. Освен това, прехвърлянето на малки растения от вода в почвена среда изисква внимателен и търпелив подход. Тъй като корените, развити във вода, са склонни да бъдат по-деликатни, внезапните промени могат да стресират младото растение, което да доведе до гниене на корените.