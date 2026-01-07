Еврото ще отслабне спрямо долара през 2026 г.: Прогноза

Еврото ще отслабне спрямо долара през 2026 г. поради редица причини. Това се посочва в анализ на компанията - доставчик на валутни услуги и международни плащания за бизнеса iBanFirst. Според него скорошното поскъпване на еврото, подкрепено от широк пазарен консенсус, че валутната двойка е навлязла в нов търговски диапазон, устойчиво установен между 1,15 и 1,20 и възприемано като "новото нормално“, изисква повишено внимание.

Анализът посочва пет основни причини, поради които еврото може да отслабне спрямо долара през 2026 г.:

1. Валутните пазари грешат, когато пренебрегват капиталовите потоци

Днешният валутен пазар повтаря същата грешка, допусната в началото на 2025 г. Тогава консенсусът предвиждаше умерен спад на доларовия индекс от 3 до 5 процента. Реалността обаче беше коренно различна: най-рязкото поевтиняване на долара от 1973 г. насам, включително спад от 12 процента спрямо еврото.

Изводът е ясен. Капиталовите потоци и пазарният импулс имат значително по-голямо значение за валутната динамика, отколкото макроикономическите показатели, търговските баланси, геополитиката или дори лихвените диференциали.

2. Тенденциите се обръщат

Поевтиняването на долара в началото на 2025 г. не може да се обясни единствено с протекционистичната политика на САЩ. Той беше и резултат от значителни продажби на американски акции, най-вече от страна на хедж фондове, които са основните двигатели на пазарните тенденции в глобален мащаб.

След изключително силната 2024 г. за акциите в технологичния сектор в САЩ, тези инвеститори реализираха печалби и тактически пренасочиха капитали към подценени европейски акции. Това се случи на фона на благоприятен импулс, подкрепен от фискалния стимул в Германия и от очакванията за бързо разрешаване на войната в Украйна, които впоследствие се оказаха неоснователни.

3. Американските акции отново в настъпление?

Докато перспективите за икономически растеж в Европа продължават да изостават спрямо тези в САЩ, капиталовите потоци от европейските пазари все по-често се пренасочват към американските акции. След корекцията на пазарите през ноември, оценките на големите технологични компании отново изглеждат привлекателни.

Показателен пример е Meta: при нарастващо съотношение цена/печалба, акцията отново се възприема като атрактивна инвестиционна възможност.

Ако тези капиталови потоци се ускорят, те биха могли да окажат осезаема подкрепа за долара през 2026 г.

4. Понижения на лихвите от Федералния резерв могат индиректно да подкрепят долара

Очакваният цикъл на понижения на лихвите от страна на Федералния резерв ще намали привлекателността на доходността по паричните пазари както в САЩ, така и в Европа.

В резултат част от стотиците милиарди долари, които в момента са насочени към фондове на паричния пазар, вероятно ще бъдат пренасочени към капиталовите пазари, и по-конкретно към американските акции.

Това преразпределение на капитали отново работи в полза на по-силен долар.

5. Лошите новини за долара вече са отчетени от пазарите

И накрая, вероятно най-важният аргумент е, че негативните фактори за долара вече са до голяма степен отразени в текущите пазарни оценки. Потенциалната смяна на Джером Пауъл с председател на Федералния резерв, по-близък до Белия дом, напрежението на пазара на частен кредит в САЩ и охлаждането на пазара на труда, възприемани като уязвимост на американската икономика, вече са отчетени от пазарите.

Дори структурната надцененост на долара, оценявана на 10 до 15 процента, е широко призната. Исторически погледнато, една валута може да остане скъпа за дълъг период, стига търсенето на активи, деноминирани в нея, да остане силно, което към момента продължава да е валидно за долара.

В този контекст пазарният консенсус следва да се разглежда с повишено внимание. Напълно реалистичен алтернативен сценарий е връщане на курса евро -долар към диапазона 1,12 до 1,13 в средносрочен план, което би наложило адаптиране на стратегиите за хеджиране. Скорошната история многократно показва, че на валутните пазари консенсусът често греши, заключва анализът.