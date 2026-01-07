Войната в Украйна:

Давате под наем в Booking и Airbnb? Ето как НАП иска да се декларирате

07 януари 2026, 10:02 часа 179 прочитания 0 коментара
След влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г. пред физическите лица, които отдават имоти за краткосрочен наем чрез платформи като Booking, Airbnb и други, стоят нови въпроси по отношение на декларирането на доходите.

За да бъдат разсеяни неяснотите по въпроса, в последния си специализиран подкаст от Националната агенция за приходите (НАП) разясниха как ще се облага тази дейност и в каква валута ще се декларират и плащат данъците.

Облагането на доходите

След 1 януари 2026 г. няма промяна по отношение на облагането на доходите от краткосрочен наем на физически лица, заяви Евгения Попова, държавен експерт в Дирекция "Данъчно-осигурителна методология".

В мнозинството от случаите доходите се облагат с патентен данък по закона за местните данъци и такси. За да се ползва този режим, лицата трябва да изпълняват няколко условия:

  • Оборотът за предходните 12 месеца да е под 100 000 лева
  • Да не са регистрирани по Закона за ДДС, с изключение на специална регистрация по член 97а
  • Дейността да се извършва в места за настаняване с по-малко от 20 стаи
  • Да са регистрирани по закона за туризма в категории 1 или 2 звезди

В случай, че тези условия не са изпълнени, дейността се облага като търговска, независимо дали лицето има регистрация по Търговския закон. В този случай данъкът е 15% върху годишната данъчна основа по член 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Деклариране

Физическите лица, обложени с патентен данък, подават декларация до 31 януари 2026 г. в Общината по местонахождение на имота. Ако дейността започва след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди старта на наемите. Важно е, че декларациите ще се подават в евро. Това съобщи Нина Младенова, държавен експерт в Дирекция "Обслужване".

Лицата, които са осъществявали такава дейност през 2025 г., трябва също да подадат годишна данъчна декларация в НАП (по член 50 от ЗДДФЛ) в периода 1 март – 30 юни 2026 г., като информацията в приложение №7 се попълва в лева.

Ако лицето се облага като търговец, съответните доходи се посочват в приложение №2 на годишната декларация, също в левове, но срокът за подаване остава същият.

Регистрация по ДДС

Физическите лица, които отдават имоти краткосрочно чрез онлайн платформи и нямат обща регистрация по Закона за ДДС, трябва да се регистрират по член 97а от ЗДДС в срок до 7 дни преди получаването на първата доставка на услугата, предаде Дарик.

Това е специална регистрация, при която данъкът се дължи от получателя на услугата, без възможност за приспадане на данъчен кредит. Също така, доходите от краткосрочен наем се включват в облагаемия оборот за общата регистрация по ЗДДС и при достигане на прага за регистрация се подава заявление по реда на закона.

Всички плащания - само в евро

Експертите на НАП бяха категорични, че всички плащания след 1 и 2 януари 2026 г. ще се извършват само в евро, дори ако декларациите се подават в левове. Това е ключов момент при подготовката на документи и изчисляване на данъчни задължения.

