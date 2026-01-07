Треньор или нещо друго? Лео Меси разкри бъдещето си след края на своята кариера

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси даде обширно интервю за Luzu TV, в което разкри как вижда своето бъдеще след края на активната си състезателна кариера. Аржентинецът не обмисля да става треньор, а по-скоро предпочита да бъде собственик на клуб, да започва от нулата и да подкрепя хората в развитието им. С усмивка на лице бившият ас на Барселона заяви, че не рита у дома със своите деца, но навън го правят много често.

Меси иска да е собственик

„Не се виждам като треньор. Ако трябва да кажа нещо, предпочитам да бъда собственик. Да имам възможността да имам собствен клуб, да го развивам, да започвам от нулата, да давам шанс на хората да растат и да правят нещо важно. Така бих го нарекъл“, каза Меси в интервю за Luzu TV.

Lionel Messi 🎙️



“Antonella doesn’t allow me to play with the ball with my boys inside the house. Life’s paradoxes, right? [laughs] I make a living from football, yet you can’t play with the ball indoors.”😂



pic.twitter.com/4yMIIWh7CU — MC (@CrewsMat10) January 6, 2026

„Ние... аз и децата ми живеем с топката. Но не позволяват много у дома, затова те идват в клуба. Всъщност почти всеки ден след училище идваме директно в клуба. Хапват си следобедната закуска и след това играем“, обясни той.

"Тази част на Маями, където живеем, е много по-американска, хората не отдават толкова голямо значение на футбола. Харесва ми тази анонимност, така да се каже. Но обичам да ходя в Росарио, въпреки че напускам къщата си там, за да отида при майка ми или брат ми – ходя от къща на къща. Харесва ми да съм със семейството и приятелите си, особено през декември, когато хората имат различна енергия, и атмосферата е различна.“, каза още световната футболна звезда.

