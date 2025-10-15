Обратното броене за Бюджет 2026: Дацов каза има ли опасност за еврозоната, ако падне правителството

"Имаме 10-15 дни до внасянето на Бюджет 2026 в Народното събрание. При нормални обстоятелства политическата рамка трябва да е ясна, трябва да са направени преговорите между Министерство на финансите и министерствата и за какво ще се харчи, както и за какво няма да се харчи и да се сглоби цялостният документ. Това заяви пред bTV Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите за изготвяне на първия бюджет на България в евро. Още: Икономист за Бюджет 2026: Румънски сценарий у нас няма да се случи

Има ли опасност за еврозоната, ако падне правителството?

По думите му в момента няма яснота за макроикономическата рамка с парите, с които ще функционира държавата. "Ако се върнем на политическата част на нещата, но винаги съм се чудил какво прави ГЕРБ в сегашната коалиция. Навремето, когато НДСВ остана в коалицията, за да влезе България в ЕС, никой не го разбра това послание. Благородните ходове в политиката да се случи една по-голяма цел, то това не се оценява. Тази странна комбинация от миш-маш в коалицията няма как да работи и тези, които носят нещата на плещите си, поемат по-големите негативи", коментира Дацов.

Според него, въпреки че ГЕРБ конструира правителството, само те поемат негативите.

Според него, въпреки че ГЕРБ конструира правителството, само те поемат негативите. "Аз съм привърженик на по-чисти варианти. Няма как да направиш нещо, в което едно БСП и ГЕРБ да са в коалиция и да се очаква устойчив резултат. Няма никаква опасност за еврозоната, ако правителството падне", смята Любомир Дацов.

Той добави, че само при много рязка смяна на правителството, тогава би могло да има евентуално сътресение.

Любомир Дацов заяви още, че тогава, когато едно държавно дружество прави системно загуби като "Булгаргаз", се случват две неща - държавен дълг или фалит. Той е съгласен със здравния министър Силви Кирилов за думите му за парите за младите лекари, като уточни, че винаги може да се намери социална кауза. "На пазара на труда в момента има голям проблем, като се търсят повече хора с ниска квалификация, отколкото с висока квалификация. Големите предизвикателства през 2026 г. ще дойдат от развитието на икономиката в Западна Европа", каза още Дацов.

Още: Каримански за бюджета: Разходите се увеличават на принципа на снежната топка