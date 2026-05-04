През мобилното приложение: Разкриха схема за кражба на хиляди евро с фалшиви лични карти

Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в голям размер. Това съобщиха говорителят на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова и началникът на отдел „Икономическа полиция“ - СДВР комисар Илчо Благоев.

Работата по случая започва след сигнал на банката, от която са изтеглени кредитите. Става въпрос за четири кредита в размер на 30 000 евро. Привлечени като обвиняеми са петима души - две жени и трима мъже. Те са с чисто съдебно минало и са с мярката за неотклонение "задържане под стража". Те са на възраст между 19 и 25 години.

Комисар Благоев каза, че са използвани фалшиви лични карти, а заявката и верификацията за кредита преминавали през мобилното приложение на банката.

Засега разследващите знаят за четири случая, но по думите на комисар Благоев излиза пети. Очакванията са бройката на кредитите, получени чрез престъпната схема да нарасне.

Един от кредитите не е бил усвоен изцяло, тъй като разследването е осуетило плановете на извършителите. Назначени са технически експертизи.