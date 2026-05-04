Яник Синер спечели “Мастърс“-а в Мадрид: изравни Карлос Алкарас по “големи титли“

04 май 2026, 13:49 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Италианският тенисист Яник Синер е големият победител от сериите “Мастърс“ в Мадрид. Това беше и неговата пета поредна титла. Световният №1 победи Александър Зверев на финала с 6:1, 6:2. Така той се изравни с доскорошния №1, а в момента №2 в световната ранглиста, Карлос Алкарас по “големи титли“. Италианецът спечели 15-тата си “голяма титла“ срещу Зверев в Мадрид. Въпросните “големи титли“ представляват комбинация от титли от Големия шлем, трофеи от Финалите на АТР и турнирите "Мастърс", както и олимпийски златни медали на сингъл.

Яник Синер спечели 9-тия си “Мастърс“

С титлата си в Мадрид, Яник Синер стана първият тенисист в историята на “Мастърс“ от 1990 г. насам, който печели първите 4 серии за сезона. Така той вече има общо цели 9 титли от “Мастърс“, което е с една повече от Карлос Алкарас. Испанецът е триумфирал 8 пъти в тези серии. За Синер това е и първият трофей от Мадрид, а през следващия месец има шанс дори да поведе на Алкарас по “големи титли“.

Синер може да запише името си до това на Джокович

Световният №2 е контузен в момента и ще пропусне както “Мастърс“ в Рим, така и “Ролан Гарос“. А в родната си Италия Яник Синер има още една възможност да запише името си в историята. Ако спечели в Рим, той ще стане едва вторият тенисист, след Новак Джокович, който печели всички турнири от сериите “Мастърс“ в кариерата си. Най-доброто постижение на Синер в столицата е финал от 2025 г., където загуби именно от Алкарас.

Мастърс Мадрид Александър Зверев Яник Синер Карлос Алкарас
Николай Илиев Редактор
