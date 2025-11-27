БНБ определи буфера за рискови експозиции на шест банки у нас

Българската народна банка (БНБ) определи нивото на буфера за рисковите експозиции на шест системно значими банки у нас, съобщиха от централната банка. Според решение на Управителния съвет на БНБ от 27 октомври 2025 година, централната банка определя шест други системно значими институции (ДСЗИ), както и нивото на буфер на индивидуална, консолидирана или на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, влизащ в сила от 1 януари 2026 година.

Буфер за различните банки

Според решението на БНБ другите системно значими институции са „УниКредит Булбанк“ (буфер за ДСЗИ в размер на 1 процент), „Обединена българска банка“ (буфер за ДСЗИ в размер на 1 процент), „Банка ДСК“ (буфер за ДСЗИ в размер на 1 процент), „Юробанк България“ (буфер за ДСЗИ в размер на 1 процент), „Първа инвестиционна банка“ (буфер за ДСЗИ в размер на 0,75 процента), „Инвест кепитъл“, „Централна кооперативна банка“ (буфер за ДСЗИ в размер на 0,50 процента).

Спрямо миналогодишното решение на БНБ за ДСЗИ промяна се отчита единствено при размер на буфера за „Юробанк България“ АД, който се повишава от 0,75 процента до 1 процент.

В съответствие с наредбите БНБ оповестява решението си един месец след уведомлението до Европейския съвет за системен риск. Общите рейтинги са на база данни към 30 юни 2025 г. на най-високо равнище на консолидация. Размерът на буфера за ДСЗИ е обект на промени вследствие на ежегодния преглед на идентификацията на ДСЗИ и определянето на съответен буфер от страна на БНБ, уточняват от централната банка.

