Експерт: Бюджет може да бъде написан по много различни начини

Председателят на Управителния съвет на Съюза са стопанска инициатива Михаил Кръстев даде критична оценка за финансовата рамка и процеса на нейното приемане. Според него управляващите неправилно представят проекта като единствен възможен вариант. „Бюджет може да бъде написан по много различни начини. Важното е каква визия се залага“, каза той в предаването „Лице в лице“ след централната емисия новини по bTV.

Още: "Абе я бягай от тука бе". Няма да дразните: Йордан Цонев и Байрам Байрам от ДПС на Пеевски си изпускат нервите (ВИДЕО)

В позиция, изпратена до институциите, организацията на работодателите посочва:

нарушения на бюджетната процедура;

повторение на грешки от предходни години;

липса на стратегия за устойчиво управление на публичните финанси.

сбъркана философия и липса на алтернативи

„Години наред всички парламентарни групи гласуваха подобни бюджети. Днес авторите на тези решения спорят помежду си, но не предлагат различна визия“, коментира Кръстев. Той подчерта, че дебатите в парламента са „политически и личностни“, а не икономически: „Не виждам сблъсък на идеи. Виждаме сблъсък на обиди.“

Още: Ивайло Мирчев на протеста: Има поне три групи провокатори, които само чакат знак

Кръстев нарече увеличението на осигурителната вноска „сериозна грешка“. Увеличението с 2 процентни пункта, обясни той, на практика означава около 10% по-високи осигурителни разходи, които ще натоварят както фирмите, така и служителите.

Още: НА ЖИВО: Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание (ВИДЕО)

Според експерта най-големият стратегически проблем е, че България вече не използва дълга като икономически инструмент, а като единствения начин да покрива разходи.

Още: Виденова зима за България? Трудно, но с много проблеми за бюджета: Обясненията от Михаил Кръстев (ВИДЕО)