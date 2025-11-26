Спорт:

Експерт: Бюджет може да бъде написан по много различни начини

26 ноември 2025, 21:50 часа 346 прочитания 0 коментара
Експерт: Бюджет може да бъде написан по много различни начини

Председателят на Управителния съвет на Съюза са стопанска инициатива Михаил Кръстев даде критична оценка за финансовата рамка и процеса на нейното приемане. Според него управляващите неправилно представят проекта като единствен възможен вариант. „Бюджет може да бъде написан по много различни начини. Важното е каква визия се залага“, каза той в предаването „Лице в лице“ след централната емисия новини по bTV.

В позиция, изпратена до институциите, организацията на работодателите посочва:

  • нарушения на бюджетната процедура;
  • повторение на грешки от предходни години;
  • липса на стратегия за устойчиво управление на публичните финанси.
  • сбъркана философия и липса на алтернативи

„Години наред всички парламентарни групи гласуваха подобни бюджети. Днес авторите на тези решения спорят помежду си, но не предлагат различна визия“, коментира Кръстев. Той подчерта, че дебатите в парламента са „политически и личностни“, а не икономически: „Не виждам сблъсък на идеи. Виждаме сблъсък на обиди.“

Кръстев нарече увеличението на осигурителната вноска „сериозна грешка“. Увеличението с 2 процентни пункта, обясни той, на практика означава около 10% по-високи осигурителни разходи, които ще натоварят както фирмите, така и служителите.

Според експерта най-големият стратегически проблем е, че България вече не използва дълга като икономически инструмент, а като единствения начин да покрива разходи.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
