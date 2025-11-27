Войната в Украйна:

Понижават се лихвите по потребителски кредити

27 ноември 2025, 15:50 часа 201 прочитания 0 коментара
Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0,05 процентни пункта до 9,01 процента през октомври в сравнение със септември. Това показват данните от месечната лихвена статистика на Българската народна банка (БНБ), публикувана от централната банка на страницата й в интернет. Годишният процент на разходите по тези кредити намалява с 0,08 процентни пункта до 9,33 процента.

Жилищни кредити

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се повишава незначително до 2,47 процента, а годишният процент на разходите по тези кредити - с 0,03 процентни пункта до 2,85 процента. Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 0,32 процентни пункта до 3,91 процента, а по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица - с 0,16 процентни пункта до 4,03 процента. През октомври средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0,04 процентни пункта до 13,77 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0,23 процентни пункта до 21,53 процента.

Според данните при кредитирането на бизнеса през октомври средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,08 процентни пункта до 3,92 процента, а по тези над 1 млн. евро се повишава с 0,12 процентни пункта до 4,32 процента. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава с 0,19 процентни пункта до 4,18 процента, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,10 процентни пункта до 4,36 процента. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада незначително до 3,32 процента, а по овърдрафта в евро нараства с 0,02 процентни пункта до 3,67 процента.

При депозитите на домакинствата през октомври средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се запазва на ниво от 0,81 процента, а по тези в евро нараства с 0,09 процентни пункта до 1,40 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01 процента. Средният лихвен процент по депозитите, договорен и за ползване след предизвестие в левове се увеличава с 0,01 процентни пункта до 0,28 процента, а по тези в евро остава на ниво от 0,15 процента.

При бизнеса през октомври в сравнение със септември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,18 процентни пункта до 1,32 процента, а по тези в евро - с 0,07 процентни пункта до 1,72 процента. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0,05 процента, а по тези в евро намалява с 0,05 процентни пункта до 0,10 процента.

