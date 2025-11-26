Румен Христов за бюджета: Когато е единствено възможен, той обикновено е лош

“Когато е единствено възможен, той обикновено е лош. Mного е сложно да направиш бюджет в коалиция, каквато в момента управлява България. Истината е, че левите сили в тази коалиция тази година наделяха. Надявам се, догодина да не е така“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV лидерът на СДС Румен Христов. Припомняме, че съюзът е част от коалицията ГЕРБ-СДС в парламента.

„Азбучна истина е, че при ниски данъци имаме по-голяма събираемост. Нещата с които СДС и моята скромна личност не могат да се съгласат и да ги приемат еднозначно, е увеличаването на данък дивиденд от 5% на 10%. Аз съм убеден, че догодина трудно ще съберем повече от това, което събирахме тази година от данък дивиденд. И второто, за което основателно и много остро недоволстват работодателите, е така наречената допълнителна вноска към фонд „Осигуряване“ - повишаването с 2% на сумата, която се заделя за пенсии“, посочи той. Според него обаче е невъзможно някой работодател ще си позволи примерно от 2000 лева да направи заплатата 1920 лева.

По думите му коалиционната култура изисква приемането на бюджета. "От друга страна имаме нужда от бюджет, имаме нужда от едно спокойно състояние на страната през следващата година, която е много важна. И в този смисъл аз смятам, че приемането на бюджета час по-скоро е добро намерение", заяви Румен Христов.

