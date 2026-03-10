Учени откриха таен тунел, който може да води до гробницата на Клеопатра

Археолози откриха подводно пристанище близо до древния храм Тапосирис Магна в Египет, което може да води до гробницата на Клеопатра и нейния любовник Марк Антоний. Това съобщава изданието „Дейли Мейл“.

Мистерията с гробницата на Клеопатра

Изследователи са проучили евентуалното място на погребение на Клеопатра благодарение на откритието на наводнено пристанище на три километра от брега на Александрия на дълбочина 12 метра.

Изследователката Катлийн Мартинес, която търси гробницата на Клеопатра от 2005 г., разказа, че пристанището и храмът Тапосирис Магна, посветен на бога на смъртта Озирис, са свързани с подземен тунел с дължина около 1,3 километра.

Учените смятат, че евентуалното гробно място на Клеопатра и Марк Антоний може да се намира както в подводния комплекс, така и сред руините на храма, където преди това е била открита керамика от епохата на Птолемеите - периода, когато е царувала Клеопатра.

Гробницата на Клеопатра: Нова впечатляваща женска фигура вероятно разкрива точното място

Мартинес смята, че Клеопатра е могла да измисли начин да попречи на римляните да я разделят с любовника ѝ след смъртта ѝ. Според нейната версия, двойката е била отведена в Тапосирис Магна, а оттам са били транспортирани през тунел до пристанището, където са били погребани.

Известно е, че египетската царица и нейният любовник доброволно са се разделили през 30 г. пр.н.е., но точното място на погребението ѝ остава една от най-големите мистерии на древността.

Катлийн Мартинес, която е прекарала близо две десетилетия в търсене на гробницата, е открила статуя, която може би изобразява истинското лице на Клеопатра, управлявала от 51 до 30 г. пр.н.е. Бялата мраморна статуя, от която е оцеляла само главата, изобразява жена с дребни черти на лицето: малък нос, пълни устни и сплетена коса. Клеопатра управлявала от 51 до 30 г. пр.н.е. до смъртта си. Тя била царица на Египет и последната и най-известна от династията на Птолемеите.

Възможен бюст на Клеопатра е открит в древноегипетски храм

По време на проучването си Мартинес и нейният екип открили в храма Тапосирис Магна и 337 монети, изобразяващи Клеопатра, както и разнообразие от керамика, маслени лампи, статуетки и други артефакти.

Експертът отдавна подозира, че гробницата на Клеопатра е скрита сред руините на този храм, който се намира над тунел с дължина 1295 метра и дълбочина 13 метра под земята. Мартинес смята, че тялото на кралицата е било изнесено от двореца през тунела и погребано на тайно място.

Други археолози обаче предполагат, че намерената статуя може да изобразява друга кралска особа. Критиците също поставиха под въпрос теорията на Мартинес, твърдейки, че Клеопатра е погребана в град Александрия, на не повече от 25 мили разстояние.

Прочетете също: Откриха потънало древно пристанище от времето на Клеопатра, което може да промени хода за търсене на нейната гробница