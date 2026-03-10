Талисманът на ЦСКА Бай Добри се завърна

ЦСКА постигна много важна победа с 2:0 срещу Локомотив София в последния си мач от Първа лига. След загубата от Септември София преди два кръга и трудната победа с 1:0 над Ботев Враца в предишния, „армейците“ успяха да се стабилизират. Те вече подновиха тренировки на базата си в Панчарево, а за тях има и още една добра новина. Дългогодишният домакин на отбора, който е емблематична фигура в културата на клуба, Добри Димов, се завърна при отбора.

Бай Добри се завърна в ЦСКА

Бай Добри беше в болница от миналата седмица. Тогава той не се е чувствал добре и е трябвало да остане в болничното заведение, за да му бъдат направени необходимите изследвания. Прекарал е няколко дни под наблюдение, докато се възстанови напълно от проблема. Самият той сподели, че няма нищо страшно, а е било просто леко замайване. Вчера, на 9 март, той беше изписан от болницата, а днес, на 10 март, се завърна при отбора на ЦСКА.

ЦСКА показа усмихнатият бай Добри

„Армейците“ публикуваха видео в социалните мрежи как футболистите пристигат на базата в Панчарево за тренировката. Клипът завърши с трогателни кадри как бай Добри се присъединява към тях. От своя страна, играчите го посрещнаха топло и с усмивки. След победата над Локомотив София, ЦСКА запази мястото си в топ 4 на Първа лига. „Червените“ са с актив от 46 точки от 25 мача – 13 победи, 7 равенства и 5 загуби. Това ги поставя на 4-то място във временното класиране.

