Легенда се отказва от националния отбор на Англия

Легендата на Манчестър Сити и един от най-добрите състезатели на позицията десен бек през последните години Кайл Уокър обяви, че прекратява кариерата си за националния отбор на Англия. Защитникът има 96 мача на сметката си с националната фланелка. Той дебютира през 2011 г. Игра на 5 големи първенства с „трите лъва“ – Евро 2016, Мондиал 2018, Евро 2020, Мондиал 2022 и Евро 2024.

Кайл Уокър не е играл за Англия от юни 2025 г.

Кайл Уокър не е футболист на Манчестър Сити от лятото на 2025 г., когато премина в Бърнли. Малко преди трансфера, през юни, той изигра последния си мач за Англия. Тогава „трите лъва“ загубиха от Сенегал и след това десният бек не е получавал повиквателна от селекционера Томас Тухел. Уокър обяви отказването си от националния отбор в специално видео, заснето по случая. Ето какво казва в него защитникът: „Не мечтаеш да играеш за Англия. Можеш да мечтаеш да играеш за клуба от детството си – Шефилд Юнайтед, и да си мислиш, че може би това е възможно.

Кайл Уокър: „Просто искам да ви благодаря“

Можеш да мечтаеш да спечелиш Висшата лига, възможно е. Но да играеш за страната си – няма много хора, които имат възможност да го направят. С голяма гордост обявявам оттеглянето си от националния отбор. Някои от вас ще са развълнувани, други може би ще са малко тъжни. Просто искам да ви благодаря. Бих искал да благодаря от дъното на сърцето си на всички селекционери, с които съм работил – Капело, Ходжсън, Карсли, Саутгейт и Тухел, за това, че превърнахте една мечта в реалност. Благодаря на съотборниците си – минали и настоящи. Желая на всички най-доброто.

На феновете – продължавайте да подкрепяте момчетата, защото те се нуждаят от вас зад гърба си, за да се уверят, че могат да направят тази страна горда. Надявам се сега да мога да бъда фен, гледайки как постигат нещо голямо на това Световно първенство“.

