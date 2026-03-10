Култов футболист от близкото минало скочи срещу съдиите и „неблагодарника“ Око за дузпата на Левски

В мач от 25-тия кръг на Първа лига Левски победи Локомотив Пловдив с 1:0. Единственият гол отбеляза Еверон Бала от дузпа в 89-тата минута. Култовият футболист от близкото минало – Георги Какалов, който игра за Ботев Пловдив в два периода – 2005-2008 г. и 2010-2011 г., пусна публикация в социалните мрежи, в която изрази недоволството си от отсъдената дузпа. Той пише за грешно съдийско отсъждане и нарушение на бившия играч на „канарчетата“ – Армстронг Око-Флекс.

Георги Какалов: „Две грешки на съдията“

Ето какво написа Георги Какалов: „Абсолютно никаква дузпа. Две грешки на съдията, снимките ги показват кои са те. Първо не гледа достатъчно обстойно дузпата, има опасно влизане с бутоните напред срещу защитника на Локомотив. При изпълнението на дузпата, играчът на Левски е вътре в наказателното поле още преди дори да е нанесен ударът по топката.

„Въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е“

По този начин въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, какъвто и да е там – влияе на изпълнението и в този случай дузпата трябваше да бъде пребита. Левски играе не лош футбол, но подобни помощи не са нужни и от полза за никой. Единственото нещо, което ще направите, е да изгоните хората от стадионите, а футболът е точно за тях. Не се чудете после защо стадионите ни са празни“.

