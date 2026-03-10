Ивет Лалова подкрепи Малена Замфирова: „Болката е голяма, страхът е истински, но те показват най-силната ти страна“

Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова стана жертва на страшен инцидент в Чехия. Там тя се подготвяше за световната купа, но докато беше на пистата турист, който се е спускал неконтролируемо, я блъска и тя получава множество фрактури, най-сериозните от които две счупвания на бедрена кост, счупване на таза и счупване на лопатка на рамото. В ефира на БНТ легендарната ни лекоатлетка Ивет Лалова отпрати послание към Малена Замфирова, с което да я подкрепи.

Ивет Лалова: „Именно тогава се ражда най-силната страна на един спортист“

Ето какво каза Ивет Лалова на Малена Замфирова: „Скъпа Малена, понякога животът ни спира рязко, точно когато летим напред. В такива моменти болката е голяма, страхът е истински. Но именно тогава се ражда най-силната страна на един спортист – духът. Ти си младо момиче с огромен талант и пътят ти тепърва е пред теб. Това, което ти се случва сега, е тежко изпитание, но е само част от този път. Сега най-важното е да дадеш време на тялото и на сърцето си да се възстановят.

„Върви спокойно и с кураж през този момент“

И да знаеш, че дори най-трудните моменти от пътя ни понякога се оказват тези, които ни правят по-дълбоки, по-мъдри и по-силни. Върви спокойно и с кураж през този момент. Той също е част от твоята история. И ние ще бъдем с теб по пътя и те обичаме“. 16-годишната сноубордистка претърпя първата си по-сериозна операция в Грац, Австрия. Интервенцията е преминала успешно според хирурзите.

