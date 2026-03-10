Лайфстайл:

Гласят звезда на ЦСКА за Мондиал 2026

10 март 2026, 19:17 часа 355 прочитания 0 коментара

ЦСКА не започна сезона добре, но откакто Христо Янев застана начело на отбора, „армейците“ се движат във възходяща посока. Същото се отнася и за формата на футболистите. Един от играчите, които се представят на най-добро ниво е камерунският халф Джеймс Ето‘о. В родината на полузащитника медиите пишат, че той може да попадне в състава на страната за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

„Халфът на ЦСКА прави най-силната си кампания“

Камерунският сайт „Actu Cameroun“ анализира играта на Ето‘о в българската Първа лига, който вече записа минута за националния отбор в контрола срещу Уганда. Ето какво написаха от сайта: „Дълго време считан за обещаващ талант, Джеймс Ето'о изглежда най-накрая разгръща пълния си потенциал. През този сезон халфът на ЦСКА прави най-силната кампания в младата си кариера и се утвърждава като една от ключовите фигури в българското първенство.

Джеймс Ето'о

„Джеймс Ето'о се превърна в централен елемент“

В 26 мача във всички турнири, юношата на ФК Нант може да се похвали с изключително впечатляваща статистика за полузащитник: 4 гола и 8 асистенции. Този офанзивен принос му отрежда първото място в класацията на асистентите в българския шампионат, което е доказателство за нарастващото му влияние в играта на своя отбор. Притежаващ отличен поглед върху играта, прецизен пас и способност да се включва в атака, Джеймс Ето'о се превърна в централен елемент в офанзивната организация на ЦСКА. Мач след мач той потвърждава своя прогрес и привлича все повече внимание.

„Джеймс Ето'о изглежда решен да разклати йерархията“

Този възход идва в стратегически момент. С наближаването на следващия лагер на националния отбор на Камерун, халфът изпраща ясен сигнал към селекционера Давид Пагу. Неговата постоянност и силните му изяви на клубно ниво могат да се окажат решаващи за получаването на повиквателна. В зона от терена, където конкуренцията при „неукротимите лъвове“ остава силна, Джеймс Ето'о изглежда решен да разклати йерархията. Предвид настоящия му сезон в България, кандидатурата на камерунския полузащитник вече трудно може да бъде пренебрегната“.

Николай Илиев
