Предлагат промени в "Гражданска отговорност“ за мотоциклети

Комисията за финансов надзор (КФН) и омбудсманът на България ще предложат съвместно на новия парламент законодателни промени относно задължителната застраховка "Гражданска отговорност“ за мотоциклети, които да позволяват тя да се ползва само сезонно. Това съобщиха днес на брифинг в сградата на КФН в София омбудсманът Велислава Делчева и Пламен Данаилов, заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор“ в КФН.

Увеличението на цените

Стана ясно още, че КФН е изискало от застрахователите у нас, които предлагат застраховката "Гражданска отговорност“ за мотоциклети, решенията на съвета на директорите и актюерските обосновки и разчети, на база на които са взети решения за увеличаване на цените на застраховките за този клас превозни средства, за да установи дали има необосновано вдигане на цените и съгласувани търговски практики.

Още: КФН погна застрахователите за "надути" цени на "Гражданската отговорност"

По-рано бе проведена среща в сградата на финансовия регулатор между КФН, Комисията за защита на конкуренция, омбудмсманът и представители на мотообщността у нас. Тема на разговорите са били повишаването на цените на застраховка "Гражданска отговорност“ и невъзможността тя да се сключва за по-кратки срокове, тъй като мотоциклетистите използват превозните си средства предимно сезонно, а не целогодишно, стана известно от думите на Данаилов, цитиран от БТА.

"Достигнахме като съгласие съвместно с омбудсмана да се предложат при сформирането на комисиите в новия парламент законодателни промени свръзани с възможността за сезонно използване на застраховки за този клас превозни средства, които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, които да може да осигури покриване на застаховката за периода на използването, а не за целия период на притежанието“, каза Данаилов. Той поясни, че този процес ще отнеме няколко месеца.

По отношение на повишението на цените на застраховките „Гражданска отговорност“ за мотоциклети, Данаилов посочи, че днес изтича срокът застрахователите да предоставят изисканите актюерски обосновки, като информацията ще бъде подложена на анализ от страна на КФН.

"Ако се установи, че има от една страна необосновано повишение на цените, ще бъдат сезирани и Комисията за защита на потребителите, а ако се види, че може би има някакви съгласувани практики по завишението на цените, ще бъде изпратена цялата информация до Комисията за защита на конкуренцията“, каза Данаилов, добавяйки, че процесът по анализ ще отнеме около месец и половина без да се ангажира с точни срокове.

Още: 78 клуба на мотористи се оплакват от "Гражданска отговорност"

Велислава Делчева заяви, че като омбудсман ще очаква от институциите в лицето на КФН и КЗК анализът да бъде направен колкото е възможно по-бързо и подробно.

"Едно от основните притеснения, които посочиха представителите на мотоклубовете, е, че те нямат яснота и прозрачност защо се е стигнало до 60-80 процента увеличение на застраховките. Обяснението, че е защото те са рискова група, за мен не е достатъчно, така че съм убедена, че КФН и КЗК ще си свършат работата и ще ни дадат представа защо е това голямо увеличение“, каза Делчева.

Тя допълни, че ще изиска от КЗК ясен отговор дали има съгласувани практики между застрахователите за едновременно увеличаване на цените на гражданската отговорност за мотоциклетистите.